Як поцілунки впливають на наше здоров'я: цікаві факти

Поцілунки не лише приємні, вони ще здатні стимулювати імунітет та покращити настрій.

Про це свідчать дослідження ВООЗ, яка з 1981 року досліджує вплив поцілунків на наш організм, пише Gazeta.ua.

Профілактика хворіб

За словами вчених, поцілунок є ефективною профілактикою різних захворювань. Адже пара під час поцілунку обмінюється 250-ма різними речовинами і бактеріями. Так організм виробляє антитіла, які зміцнюють імунітет.

Здорові нерви

Поцілунки здатні заспокоїти людину. Стрес викликають "стресові" гормони, а поцілунок перешкоджає їх утворенню.

Ці гормони підвищують кров'яний тиск і рівень холестерину, забезпечують слабкість м'язів, порушують баланс інсуліну і провокують безсоння.

Однак від поцілунку виділяється багато гормону щастя – окситоцину та ендорфінів, які покращують настрій.

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Спалення калорій

Науковці запевняють, що 1 хвилина поцілунку спалює 6 калорій і в два рази збільшується обмін речовин. Таку саму кількість калорій можна витратити за хвилину ходьби.

Щоб досягти максимального ефекту варто цілуватися мінімум 20 секунд.

Здорове серце

Поцілунки знижують ризик інфаркту та інсульту. Від цього приємного процесу серце скорочується частіше (110 ударів в хвилину). Це покращує кровотік в організмі, кровопостачання всіх органів і систем, нормалізує артеріальний тиск, тренуються серце і судини.