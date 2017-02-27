20:24
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новин за 19:00: Інцидент у Ріо-де-Жанейро. Стрілянина у Львові
Випуск новин
20:12, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Як поцілунки впливають на наше здоров'я: цікаві факти

19:18, сьогодні 472 Читать новость на русском
Поцілунок
Поцілунок / Фото з відкритих джерел

Поцілунки не лише приємні, вони ще здатні стимулювати імунітет та покращити настрій.

Про це свідчать дослідження ВООЗ, яка з 1981 року досліджує вплив поцілунків на наш організм, пише Gazeta.ua.

Профілактика хворіб

За словами вчених, поцілунок є ефективною профілактикою різних захворювань. Адже пара під час поцілунку обмінюється 250-ма різними речовинами і бактеріями. Так організм виробляє антитіла, які зміцнюють імунітет.

Здорові нерви

Поцілунки здатні заспокоїти людину. Стрес викликають "стресові" гормони, а поцілунок перешкоджає їх утворенню.

Ці гормони підвищують кров'яний тиск і рівень холестерину, забезпечують слабкість м'язів, порушують баланс інсуліну і провокують безсоння.

Однак від поцілунку виділяється багато гормону щастя – окситоцину та ендорфінів, які покращують настрій.

Читайте також: Шість секретів, як виглядати привабливіше в очах оточуючих

Спалення калорій

Науковці запевняють, що 1 хвилина поцілунку спалює 6 калорій і в два рази збільшується обмін речовин. Таку саму кількість калорій можна витратити за хвилину ходьби.

Щоб досягти максимального ефекту варто цілуватися мінімум 20 секунд.

Здорове серце

Поцілунки знижують ризик інфаркту та інсульту. Від цього приємного процесу серце скорочується частіше (110 ударів в хвилину). Це покращує кровотік в організмі, кровопостачання всіх органів і систем, нормалізує артеріальний тиск, тренуються серце і судини.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому населення Донбасу не йде у партизани
сьогодні, 17:15 Чому населення Донбасу не йде у партизани
Дмитро Снєгирьов 5972
ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
сьогодні, 15:49 ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
1768
Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
сьогодні, 14:36 Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
Дід Панас 1551
Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як
сьогодні, 12:04 Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі"
Борис Немировський 1677
Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
сьогодні, 08:50 Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
Ольга Черненко 2918
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук