Як повернути здоровий та міцний сон: 5 порад, які дійсно працюють

Поганий сон призводить до хронічного недосипання протягом усього дня, млявості, втоми та постійного роздратування. Це ж в свою чергу негативно впливає і на роботу, і на ваше особисте життя.

Щоб повернути собі здоровий та міцний сон – варто уважніше придивитись до того, що ви робите за декілька годин до сну. Портал The Huffington post склав список із "поганих звичок" перед сном.

Не користуйтеся препаратами проти нежитю

Звісно, закладений ніс заважає заснути. Однак у багатьох протинабрякових засобах міститься псевдоеферин, який теж негативно впливає на якість та тривалість вашого сну.

Що робити: подихайте спеціальною протизастійною сумішшю. Як правило, у них містяться антигістамінні препарати, які викликають сонливість.

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Жодних новин і соціальних мереж

Світло від монітора вашого комп'ютера, планшета та смартфона, пригнічує рівень мелатоніну, який збиває ваш природній годинник. Обмежте себе від цього хоча би за годину до сну. Як альтернатива – почніть читати звичайну паперову книгу.

Що робити: перед сном влаштовуйте собі прогулянки на свіжому повітрі.

Не приймайте гарячу ванну

Дійсно, тепла ванна може допомогти вам заснути, але не у тому випадку, якщо ви підніметеся з води та одразу підете у ліжко. Чому? Температура тіла опускається вночі і починає знижуватися за дві години до сну, а гаряча ванна піднімає температуру тіла.

Що робити: приймайте ванну хоча би за годину до сну. А ще краще – приймайте прохолодний душ.

Не переїдайте

Сон із повним шлунком може стимулювати мозкові хвилі, що призводить до нічних жахів. Чим шкідливіша їжа, тим сильніші жахи.

Що робити: не їжте хоча би за 3-4 години перед сном. Якщо дуже кортить чого перекусити – випийте стакан кефіру.

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Жодного негативу

Спробуйте тримати негативні емоції та їдкі коментарі до наступного ранку. Стрес і надмірна стимуляція мозку перед сном вважаються головними причинами безсоння.

Що робити: в останню годину перед сном уникайте дратівливих розмов чи суперечок.