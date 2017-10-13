Як позбавитися дрібних зморшок на обличчі: 3 відмінних способи

З віком наша шкіра старіє, і синтез гіалуронової кислоти і волокон колагену, які сприяють швидкому відновленню пошкоджень, слабшає. Шкіра все більше стає сухішою і чутливою, і відповідно мімічна активність виливається в утворення зморшок навколо губ, які прибрати не так просто.

Пропонуємо відновити вашу шкіру та дещо прибрати дрібні зморшки, не вдаючись до хірургічних втручань.

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Косметологія

Перший крок, який варто зробити – це придбати правильні косметичні засоби. До їх складу обов'язково повинні входити такі інгредієнти:

Антиоксиданти – вони запобігають наслідкам окислювальних процесів в організмі і можуть допомогти уповільнити процеси старіння.

Ретиноїди – похідні вітаміну А, дуже ефективні в профілактиці і боротьбі зі зморшками.

Зволожуючий крем, який сприяє утриманню вологи всередині.

Пептиди, які боряться з віковими змінами.

Народні засоби

1. Візьміть трохи сиру, додайте 1 ч. л. сметани і 1 ч. л. меду, добре перемішайте. Нанесіть на губи і шкіру навколо них, потримайте близько 10 хвилин, акуратно вмийтеся теплою водою і зробіть компрес з теплої оливкової або іншої рослинної олії.

Змочіть серветку маслом і прикладіть на проблемну ділянку. А для більшої ефективності, зверху можна прикрити рушником. Тримайте 20 хвилин і змийте водою.

2. Змішайте яєчний жовток з чайною ложкою меду, в отриману масу додайте пару крапель оливкової олії. Склад розмішайте, потім нанесіть на шкіру на 10-15 хвилин.

Після всіх процедур обов'язково протирайте губи і шкіру навколо них невеликим кубиком льоду.

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Фейсбілдінг

Американський косметолог Керол Маджіо розробила унікальну гімнастику, яка дозволяє підтягнути 57 м'язів обличчя і шиї. Таку гімнастику називають реальною альтернативою пластичної хірургії і за допомогою цих вправ справді можна прибрати дрібні зморшки навколо рота.

Головне, робіть це правильно і дотримуйтеся наступних правил:

1. Вправи виконуються сидячи. Краще поставити перед собою дзеркало, щоб бачити, як працюють м'язи. Коли гімнастика увійде в звичку, можна виконувати вправи і без дзеркала.

2. Після кожної вправи розслабте м'язи, видуваючи повітря через розслаблені губи.

3. "Вихідним становищем" в гімнастиці Керол Маджіо вважається поза сидячи, причому прес, сідниці і стегна напружені до межі. Між вправами дещо розслаблюйте їх, потім знову напружуйте і переходьте до наступної вправи.

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Вправа № 1: для підняття куточків губ

Займіть вихідне положення. Спочатку стисніть губи, надавши обличчю наче скептичний вираз. Тут важливо не стискати зуби і щелепи мають бути розімкнуті. Вказівними пальцями намагайтеся підняти куточки губ вгору, а губами – чинити опір. У точці максимального напруження затримайтеся на 10 секунд. Повторіти 10 разів.

Вправа № 2: для чіткого контуру губ

Займіть вихідне положення. Зробіть губи "качечкою" і завмріть на 10 секунд. Потім перейдіть до максимально широкої усмішки-оскалу. Затримайтеся на 10 секунд. Повторіть цикл 10 разів.

Вправа № 3: від носогубних складок

Займіть вихідне положення. Відкрийте рот, як ніби вимовляєте букву "О". Вказівні пальці розташуйте по боках від кінчика носа і ковзайте ними до скронь. Продовжуючи тримати рот відкритим і максимально напруженим, проведіть пальцями від носа до скронь 10 разів.