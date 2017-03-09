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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Як працювати ефективно поодинці: 4 правила

14:51, сьогодні 914 Читать новость на русском
Як працювати продуктивно
Як працювати продуктивно / freelancerblog.ru

Офісні працівники завжди заздритимуть людям, які працюють вдома. Однак і фріланс-робота має дуже багато пjдразників, подолати які часом важко.

Однак ці чотири правила допоможуть вам продуктивно працювати вдома, переконує Лайфхакер.

Потоковий стан

Це стан повного єднання з діяльністю та ситуацією. Це поняття ввів психолог Міхай Чіксентміхайї. Він також виокремив 9 елементів, які потрібні для входу в такий стан:

наявність чітких цілей під час роботи

постійна оцінка своїх дій

знаходження балансу між труднощами завдання і навичками виконавця

єднання дій і свідомості

позбавлення свідомості від відволікаючих чинників

відсутність страху невдачі

відсутність невпевненості в собі

змінений сприйняття часу

залученість в діяльність

Психолог вважає, що в такому стані людина краще засвоює інформацію, краще аналізує та легше запам’ятовує. До того ж, "стан потоку" допомагає отримувати задоволення від роботи.

via GIPHY

Подолати внутрішні подразники

Наодинці ми часто починаємо прислухатись до внутрішнього голосу, який постійно нагадує про наші помилки та невдачі. В офісі, коли навколо ще є люди, діє атмосфера колективної діяльності. Саме вона відволікає від думок про себе та налаштовує на робочий лад.

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Подолати це можна двома способами: або слухати звуки природи чи приємну музику, або ж просто прийняти свої недоліки та йти далі.

Вчасно зупинитись

Один із секретів успішної роботи – це вміння вчасно зупинитися, щоб у мозку залишався час проаналізувати усю отриману інформацію.

Відомий письменник та сценарист Стівен Прессфілд описує цей процес у своїй книзі "Війна за креатин". Він переконаний, що у робочого дня повинен бути чіткий кінець. До прикладу, якась певна година чи часті помилки або позіхання.

via GIPHY

Сам ж письменник починає працювати близько 10 ранку, а закінчує тоді, коли починає робити помилки.

Якщо ж закінчити роботу в будь-який момент немає можливості, то потрібно знаходити час на регулярні перерви.

Природнє місце існування

Варто знайти місце, де вам найкомфортніше працювати. Якщо ви вранці виконуєте складну роботу, то напевно, найкраще почуватимете себе у власній кімнаті.

Протягом дня ви можна спробувати працювати, до прикладу, з кафе, парку, бібліотеки. Звісно, якщо робота не потребує повної концентрації.

Не треба боятись, а потрібно сміливо експериментувати – саме так ви знайдете схему, яка для вас працює ідеально.

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради
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