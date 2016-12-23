Як працюють новітні засоби захисту автомобілів від зловмисників

Найнадійніші сигналізації, власні гаражі та паркінги з охороною, – кожен водій ладен на будь-що, аби захистити свій автомобіль.

Проте статистика безжальна: щороку в Україні крадуть тисячі автомобілів. І такий клопіт у власників чоритьохколісних по всьому світу. Українська IT-компанія "СофтсЕрв" вирішила знайти рішення, яке б повністю змінило уявлення про автомобільну безпеку.

Для початку проаналізували всі можливі способи захисту – ключ, пароль, чип, сканування сітківки ока та відбитків пальців – і, на жаль, у кожному з них знайшли недоліки. Залишався ще один: система, що аналізує електрокардіографічні сигнали.

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Розробники поставили перед собою завдання: вмонтувати сенсори в кермо таким чином, аби через простий дотик програма зчитувала біометрію серця та опір тіла. Ці 2 параметри дозволяють отримати цілий потік комплексних даних, які значно важче підмінити, аніж відбиток пальця.

Смарт-система забезпечує пряму комунікацію між ЕКГ-сенсорами та мобільним пристроєм, а отже, легко розпізнає, чи за кермом сидить власник. Якщо ж ні – злодій не зможе завести двигун.

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У "Софтсерві" запевняють: "Біолок" має ще одну перевагу – у режимі реального часу вона буде моніторити здоровя водія, зокрема відстежуватиме втому, стрес, погане самопочуття.

Наразі розроблено прототип і українці ведуть переговори з компанією-перевізником, яка доставляє зокрема й цінні вантажі. Зрештою автомобілями не обмежуються, адже електрокардіографічні сигнали можна застосувати й в інших сферах.