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Як правильно харчуватися взимку: корисні поради дієтологів

06:48, сьогодні 282 Читать новость на русском
Як правильно харчуватися взимку
Як правильно харчуватися взимку / wallpapers-fenix.eu

У зимовий період організму потрібно отримувати більше енергії для боротьби з холодом і застудами. Однак, це не означає, що потрібно налягати на жирну чи навіть шкідливу їжу.

Занадто калорійна їжа здатна згубно позначитися на здоров'ї і зовнішньому вигляд.

Дієтологи склали основні правила правильного харчування в холодну пору року, передає Liza.

Замініть жирне м'ясо пісними аналогами

Зокрема, додайте в раціон замість свинини – телятину, індичку або курятину. Тандем м'яса з гострими приправами, наприклад, часником, хроном або гірчицею здатний поліпшити травлення.

М'ясних виробів, в яких містяться велика кількість жирів, вуглеводів, підсилювачів смаку і барвників, слід уникати.

Вживайте супи

Супи зігрівають, забезпечують організм енергією, покращують обмін речовин і надовго зберігають відчуття ситості.

Більше овочів

Овочі – основа зимового раціону. Найкраще віддати перевагу сезонним овочам: взимку на столі повинні бути морква, капуста, гарбуз, буряк і редька. Заправляйте овочеві салати не майонезом, а нежирною сметаною, олією, натуральним йогуртом або винним оцтом.

Читайте також: Дієтологи розповіли, що можна сміливо їсти на ніч

Замініть тістечка фруктами

Замість звичних тістечок чи тортів вживайте фрукти або сухофрукти. Намагайтеся включати в свій раціон яблука, банани, курагу, інжир, родзинки і чорнослив.

Вживайте горіхи, бобові та насіння

Ці продукти не тільки забезпечать організм вітамінами і незамінними мікроелементами, але і поліпшать стан волосся, шкіри та нігтів.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
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