Як правильно харчуватися взимку: корисні поради дієтологів

У зимовий період організму потрібно отримувати більше енергії для боротьби з холодом і застудами. Однак, це не означає, що потрібно налягати на жирну чи навіть шкідливу їжу.

Занадто калорійна їжа здатна згубно позначитися на здоров'ї і зовнішньому вигляд. Дієтологи склали основні правила правильного харчування в холодну пору року, передає Liza. Замініть жирне м'ясо пісними аналогами Зокрема, додайте в раціон замість свинини – телятину, індичку або курятину. Тандем м'яса з гострими приправами, наприклад, часником, хроном або гірчицею здатний поліпшити травлення. М'ясних виробів, в яких містяться велика кількість жирів, вуглеводів, підсилювачів смаку і барвників, слід уникати. Вживайте супи Супи зігрівають, забезпечують організм енергією, покращують обмін речовин і надовго зберігають відчуття ситості. Більше овочів Овочі – основа зимового раціону. Найкраще віддати перевагу сезонним овочам: взимку на столі повинні бути морква, капуста, гарбуз, буряк і редька. Заправляйте овочеві салати не майонезом, а нежирною сметаною, олією, натуральним йогуртом або винним оцтом. Читайте також: Дієтологи розповіли, що можна сміливо їсти на ніч Замініть тістечка фруктами Замість звичних тістечок чи тортів вживайте фрукти або сухофрукти. Намагайтеся включати в свій раціон яблука, банани, курагу, інжир, родзинки і чорнослив. Вживайте горіхи, бобові та насіння Ці продукти не тільки забезпечать організм вітамінами і незамінними мікроелементами, але і поліпшать стан волосся, шкіри та нігтів.

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