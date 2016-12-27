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Як правильно обирати справжні та штучні ялинки: корисні поради

13:20, сьогодні 92 Читать новость на русском
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Більшість українців не уявляють новорічних свят без ялинки – головного символу всієї зимової феєрії. Яку ж ялинку обрати? Адже, з одного боку, так хочеться відчути вдома аромат справжньої хвої, а з іншого – відсутнє бажання сприяти вирубці лісів.

Незалежно від того, який вибір ви зробите, варто знати, як правильно обирати і справжню зелену красуню, і штучну.

Правила вибору справжньої новорічної ялинки

1. Стовбур повинен бути покритий голками, а його зріз – не мати широкої темної облямівки. На зрізі також не повинно бути ні грибків, ні плям, ні цвілі.

2. Оптимальний діаметр здорової ялинки – 6-10 см. Якщо стовбур дуже тонкий, це свідчить про те, що дереву не вистачило "харчування", і вдома воно швидко осиплеться і засохне.

3. Гілки у свіжої ялинки повинні бути пружними і тягнутися вгору. Якщо вони притиснуті до стовбура біля основи дерева, це означає, що ялинку зрізали давно. При згинанні гілки повинні пружинити.

4. Голочки у щойно зрубаній ялинці колючі і не обсипаються. Для того, щоб перевірити свіжість ялинки, слід максимально сильно стукнути підставою її стовбура об землю. Якщо голки сиплються, значить дерево зрубали давно, і воно вдома в теплі облисіє дуже швидко.

5. Колір свіжої ялинки насичено зелений. Якщо розтерти в долоні кілька голок, повинен відчуватися сильний смоляний хвойний аромат, а подушечки пальців стануть маслянистими.

6. Щоб ялинка довше простояла, необхідно вибирати деревце з непошкодженими кінчиками гілок і верхівкою.

Середня вартість живого новорічного дерева цього року коливатиметься у межах 50-200 гривень. Ялинки, які продають у контейнерах, обійдуться дорожче – близько 145 гривень. Якщо ви надаєте перевагу покупці сосни, то приготуйте 80 гривень, адже саме стільки коштує одне дерево середнього розміру.

Відповідно до висоти може змінюватися і ціна. Наприклад, двометрова сосна обійдеться у 120-130 гривень.

Але, як і у всі "гарячі" сезони свят, діятиме система знижок. У великих містах ціни на дерева можуть бути й вищими – від 600 до 1300 гривень за ялинку і від 700 до 2000 гривень за сосну.

Штучні ялинки стають все популярнішими серед українців. Цей варіант підійде тим, хто вважає, що немає сенсу витрачати гроші на покупку справжньої ялинки, аби через тиждень-другий викинути сухе дерево. А ще ви зможете зробити свій внесок в збереження довкілля. Значно вигідніше придбати штучну ялинку, яка збереже свій ідеальний зовнішній вигляд впродовж багатьох років, а також зекономить гроші, які щороку ви витрачатимете на зрубані дерева.

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Правила вибору штучної зеленої красуні

1. Перш за все, треба перевірити ялинку на стійкість і якість голок. Для цього слід несильно погладити проти її голок. Вони не повинні обсипатися.

2. Не можна купувати дерево з паперовими голками: вони моментально загоряються. Ялинка має бути покрита вогнетривкою пропиткою.

3. Необхідно подивитися гігієнічний сертифікат якості товару, щоб бути впевненим у безпеці і гіпоалергенності штучної ялинки або сосни.

4. При виборі зеленої красуні слід одразу відкинути варіанти дешевих дерев зі специфічним запахом пластмаси. Це неякісний матеріал, який може загорітися або навіть викликати отруєння у дітей.

5. Краще всього вибрати ялинку голландського виробництва. Вона прослужить не менше десяти років – голки не опадають, не має запаху і безпечна. Кожна гілка обмотана зеленою шовковою ниткою, щоб виключити травми.

6. Найбезпечніший варіант – ялинка на металевій основі. Пластмасові ніжки можуть не витримати навантаження у вигляді гірлянд і безлічі іграшок.

7. М'які або жорсткі голки у ялинки не повинні деформуватися при стисненні в руці.

Штучна ялинка коштуватиме від 120 до 1200 гривень. Звичайно, можна знайти і дорожчі варіанти – до 15 тисяч гривень.

Серед плюсів також – штучні ялинки не обсипаються і в більшості випадків не запалюється. А ще такі дерева симетричні, ідеально пишні і завжди зелені.

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Теги: Україна LifeStyle Поради Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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