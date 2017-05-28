Як правильно обирати полуницю: корисні поради

Сезон полуниці лише розпочинається, тому дуже важливо не помилитись та купити ягоду, яка не зашкодить.

Відрізнити природню полуницю від "хімічної" дуже легко. Спершу варто звертати увагу на запах: полуниця має пахнути полуницею. Якщо від ягід тхне якимось стороннім запахом – краще від покупки відмовитись.

Не варто обирати також ідеальну глянцеву ягоду. Така полуниця точно була оброблена і містить в собі багато шкідливих речовин. Ягоди мають бути сухими, мати природній колір і вигляд.

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Також слід пам’ятати, що навіть натуральні ягоди містять у собі нітрати. Тож не варто зловживати ранніми ягодами, адже вони можуть привести до отруєння. Найкраще поступово вводити свіжі продукти в свій раціон.