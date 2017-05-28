Як правильно обирати полуницю: корисні поради

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Сезон полуниці лише розпочинається, тому дуже важливо не помилитись та купити ягоду, яка не зашкодить.
Відрізнити природню полуницю від "хімічної" дуже легко. Спершу варто звертати увагу на запах: полуниця має пахнути полуницею. Якщо від ягід тхне якимось стороннім запахом – краще від покупки відмовитись.
Не варто обирати також ідеальну глянцеву ягоду. Така полуниця точно була оброблена і містить в собі багато шкідливих речовин. Ягоди мають бути сухими, мати природній колір і вигляд.
Читайте також: Дієтолог розповіла, як шпинат продовжує молодість
Також слід пам’ятати, що навіть натуральні ягоди містять у собі нітрати. Тож не варто зловживати ранніми ягодами, адже вони можуть привести до отруєння. Найкраще поступово вводити свіжі продукти в свій раціон.