20:21
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, сьогодні
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України.
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Як правильно обрати светр для осінніх холодів: поради

19:10, сьогодні 1114 Читать новость на русском
Як правильно обрати светр
Як правильно обрати светр / unsplash

Теплий светр – це невід'ємний атрибут осені. Светр може не тільки зігрівати вас та дарувати затишок, а ще й може бути модним, стильним, а головне – зручним.

Обрати потрібну модель, яка вам пасуватиме, а сам светр переживе не одне прання – завдання досить складне, але ці кілька порад вам допоможуть при виборів.

Читайте також: Яке пальто підійде вашому типу фігури: корисні поради

Зверніть увагу на якість нитки

Купуйте светри лише з якісного матеріалу. Звісно, він буде дорожчим, але там ви його проносите не одну осінь. Якщо ж ви ще в магазині помітили, що светр "кошлатиться", навіть не міряйте його, а лишіть на полиці.

Тактильні відчуття і склад виробу

Хороший светр повинен бути м'яким, ніжним і приємним до тіла. До того ж, щоб светр зігрівав в холод він повинен містити мінімум синтетики. Ідеально співвідношення – 70% натуральних 30% штучних волокон, наприклад, еластин або віскоза.

Светр повинен містити мінімум синтетичних волокон
Светр повинен містити мінімум синтетичних волокон

Правильний розмір

Занадто облягаючі або мішкуваті светри не виконуватимуть своєї зігріваючої функцію. Правильний светр повинен прикривати поперек. Перед покупкою обов’язково подумайте, з якими речами ви можете його носити. Якщо ж до нього потрібно буде купувати нові штани та чобітки – це навряд чи гарна ідея для вашого бюджету.

Колір теж головний

Що стосується колірної гамми, то тут потрібно робити вибір, з огляду на тип фігури. Стрункі жінки можуть вибирати світлі відтінки, а жінкам з пишними формами краще віддати перевагу темним кольорам. Універсальні кольорі светрів, які пасуватимуть усім, – це чорний, сірий, темно-синій, зелений, бордовий.

Обирайте колір светру відповідно до вашого типу фігури
Обирайте колір светру відповідно до вашого типу фігури

Теги: LifeStyle Новини України мода Краса Поради
Джерело: Сosmo
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страна слабого государства
сьогодні, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 364
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
сьогодні, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 4909
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
сьогодні, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 736
Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
сьогодні, 15:00 Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
Сергій Лещенко 851
До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
сьогодні, 14:01 До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
Настя Сукач 1904
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії"
 19 квітня , 16:56
Україна хоче купити партію потягів у Німеччини
 7 червня , 18:40
Розгляд справи Януковича знову перенесли
 11 жовтня , 10:38
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради
 13 жовтня , 13:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук