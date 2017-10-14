Як правильно обрати светр для осінніх холодів: поради

Теплий светр – це невід'ємний атрибут осені. Светр може не тільки зігрівати вас та дарувати затишок, а ще й може бути модним, стильним, а головне – зручним.

Обрати потрібну модель, яка вам пасуватиме, а сам светр переживе не одне прання – завдання досить складне, але ці кілька порад вам допоможуть при виборів.

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Зверніть увагу на якість нитки

Купуйте светри лише з якісного матеріалу. Звісно, він буде дорожчим, але там ви його проносите не одну осінь. Якщо ж ви ще в магазині помітили, що светр "кошлатиться", навіть не міряйте його, а лишіть на полиці.

Тактильні відчуття і склад виробу

Хороший светр повинен бути м'яким, ніжним і приємним до тіла. До того ж, щоб светр зігрівав в холод він повинен містити мінімум синтетики. Ідеально співвідношення – 70% натуральних 30% штучних волокон, наприклад, еластин або віскоза.



Светр повинен містити мінімум синтетичних волокон

Правильний розмір

Занадто облягаючі або мішкуваті светри не виконуватимуть своєї зігріваючої функцію. Правильний светр повинен прикривати поперек. Перед покупкою обов’язково подумайте, з якими речами ви можете його носити. Якщо ж до нього потрібно буде купувати нові штани та чобітки – це навряд чи гарна ідея для вашого бюджету.

Колір теж головний

Що стосується колірної гамми, то тут потрібно робити вибір, з огляду на тип фігури. Стрункі жінки можуть вибирати світлі відтінки, а жінкам з пишними формами краще віддати перевагу темним кольорам. Універсальні кольорі светрів, які пасуватимуть усім, – це чорний, сірий, темно-синій, зелений, бордовий.



Обирайте колір светру відповідно до вашого типу фігури