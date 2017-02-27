Як правильно починати день, аби він точно вдався

Те, як ми розпочинаємо свій ранок дуже важливо. Адже вставши не з тої ноги, можна зіпсувати увесь день.

Ось декілька порад, як зробити свій ранок позитивним та подарувати чудовий настрій на весь день.

Прокидайся вчасно

Забудь про режим "ще 5 хвилиночок". 10, 20 чи навіть півгодини після будильника не допоможуть тобі виспатись. Все, що ти отримуєш за ці хвилини під ковдрою – це шалений поспіх зранку. А це точно не найкращий початок дня.

Візьми за правило прокидатись завжди за годину чи навіть півтори до виходу. Це дозволить тобі насолодитись ранковою кавою та просто підготувати свій організм до насиченого робочого дня.

Пий воду

Одразу після того, як ти прокинешся, варто випити склянку чи навіть дві ледь теплої води. Це дуже просто, однак багато людей пропускають цей крок та одразу ж випиваючи каву чи щось інше. А це не дуже корисно для шлунку.

Організм після сну дуже зневоднений, тому щоб відновити водний баланс потрібна чиста свіжа вода. До того ж, вода підготує ваш шлунок до ситного сніданку.

Не забувай про сніданок

Усі в один голос твердять, що сніданок – найважливіший прийом їжі. Сніданок розганяє обмін речовин, допомагає йому остаточно прокинутись та запастись енергією на весь день.

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До того ж ситний сніданок допоможе вам не переїдати протягом дня.

Слухай музику

Створи собі спеціальний плейлист із улюбленими драЙвовими піснями. Вони зарядять тебе позитивними емоціями та збиратись буде веселіше. Якщо ти не можеш слухати музику гучно, то можеш одягнути навушники.

Виглядай розкішно

Витратити кілька хвилин, аби привести себе в порядок не так складно. Але від зовнішнього вигляду залежить дуже багато. Брудне взуття та непопрасована сорочка аж ніяк не робить людину впевненою.

Тому одяг краще готувати звечора. А зранку прокидатись на кілька хвилин раніше, щоб, наприклад, вкласти волосся. А якщо ти дівчина – то легкий денний макіяж ще нікому не зробив гірше.

Зроби дорогу на роботу крутою

Знову ж таки: не поспішайте. Краще вийти на 5-10 хвилин раніше і ти точно приїдеш вчасно, навіть якщо по дорозі трапиться невеликий затор. Тому розслабляйся, слухай музику, спілкуйся зі своєю сім’єю та настроюй себе на позитивний лад. Можна навіть по дорозі зайти на чашку смачної кави чи чаю.