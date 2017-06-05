Як правильно рахувати калорії: прості поради

Інформація на упаковці продукту не дає повної картини того, скільки калорій та енергії ви споживаєте за обідом.

Цифри на упаковці вказують на енергетичну цінність їжі, але скільки поживних речовин з неї засвоїться, залежить ще від кількох факторів, пише журнал Liza.

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Від способу приготування

У сирому вигляді засвоєння жирів, білків та вуглеводів відбувається менш ефективно, ніж після теплової обробки.

Від температури

Готова, але холодна їжа має меншу енергетичну цінність.

Від текстури страви

У подрібненому, рідкому і напіврідкому, м'якому вигляді калорії засвоюються гірше.

Тому, якщо ви плануєте свій раціон, враховуйте, що саме вам треба: отримати стільки калорій, щоб не накопичувати, чи, навпаки, отримати побільше енергії.