Як правильно рахувати калорії: прості поради

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Інформація на упаковці продукту не дає повної картини того, скільки калорій та енергії ви споживаєте за обідом.
Цифри на упаковці вказують на енергетичну цінність їжі, але скільки поживних речовин з неї засвоїться, залежить ще від кількох факторів, пише журнал Liza.
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Від способу приготування
У сирому вигляді засвоєння жирів, білків та вуглеводів відбувається менш ефективно, ніж після теплової обробки.
Від температури
Готова, але холодна їжа має меншу енергетичну цінність.
Від текстури страви
У подрібненому, рідкому і напіврідкому, м'якому вигляді калорії засвоюються гірше.
Тому, якщо ви плануєте свій раціон, враховуйте, що саме вам треба: отримати стільки калорій, щоб не накопичувати, чи, навпаки, отримати побільше енергії.