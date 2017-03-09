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Як правильно їсти авокадо: корисні поради

12:14, сьогодні 1164 Читать новость на русском
Як правильно їсти авокадо
Як правильно їсти авокадо / runners.es

Авокадо – неймовірно корисний та смачний плід. Про його властивості було написано дуже багато, однак мало хто говорить про те, як правильно його готувати.

До того ж, варто враховувати і те, з якими продуктами їх можна поєднувати.

Авокадо – один із улюблених продуктів людей, які слідкують за своєю вагою та боряться із зайвими кілограмами. Адже у м'якоті міститься дуже багато корисних жирів та мікроелементів та там майже немає цукру.

ЛІкарі рекомендують регулярно його вживати хворим на діабет людям. За допомогою плоду можна знизити рівень холестерину в крові. До того ж, авокадо люблять вегетаріанці, бо в ньому є дуже багато мікроелементів, які містяться в яйцях.

via GIPHY

Авокадо прийнято поєднувати із телятиною чи свининою. Не гірше смакуватиме із курятиною чи яйцями.

Із м'якоті авокадо можна готувати різноманітні соуси та супи. Також можна робити із нього пюре із томатним соком та цибулею. Ще одна смачна страва із авокадо – гуакамоле. Це подрібнена м'якоть, помідори, цибуля та зелень. Цю страву зазвичай подають із кукурудзяними чіпсами.

Авокадо чудово поєднюється з хлібом, тому найкраще використовувати авокадо як намазку для бутербродів. Пастою з авокадо можна начиняти різні овочі та м'ясо. Чи, до прикладу, запікати половинки плоду із різними начинками.

Також можна експериментувати та додавати авокадо в різноманітні фруктові та овочеві салати. Кремова та ніжна текстура плоду зробить салат дуже цікавим.

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На батьківщині цього плоду в Південній Америці з нього навіть роблять морозиво.

via GIPHY

М'якоть не варто подавати у гарячому вигляді, так як тоді вона гірчить та втрачає свої смакові якості. Нарізаний авокадо з часом чорніє та стає не дуже привабливим. Щоб це виправити – варто лише легко скропити плід соком лимона.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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