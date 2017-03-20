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Як правильно зберігати продукти при виїзді на природу: корисні поради

23:11, 19 березня 132 Читать новость на русском
Корисні поради для зберігання продуктів
Корисні поради для зберігання продуктів / edinstvennaya

Скоро літо, і люди будуть виїжджати у вихідні на природу, щоб відпочити. Щоб взяті з собою продукти не псувалися і не стали причиною отруєння, треба знати деякі правила їх зберігання. Наводяться в статті та інші корисні поради.

Аби уникнути харчового отруєння та не зіпсувати собі відпочинок на природі, варто дотримуватись простих правил зберігання продуктів, пише Uagolos.

Не тримайте продукти під прямими сонячними променями

Ультрафіолетові промені нагрівають продукти. Тримайте їх у ємності з холодною водою, в темному місці.

Окрім того, продукти, які потребують зберігання в холоді, не діставайте до тих пір, поки вони не знадобляться. Візьміть із собою обов’язково сухий лід або морозильні пакети.

Правильно вживайте фрукти

Свіжі фрукти з товстою шкіркою, такі як кавуни, дині або яблука, можна зберігати при кімнатній температурі кілька днів. Проте якщо їх порізати – то з’їсти їх треба протягом 1-2 годин, інакше вони зіпсуються.

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Правильно зберігайте курку

Смажену курку потрібно з’їсти протягом 1-2 годин після приготування. А от холодну курку потрібно тримати при температурі нижче +4° C до подачі на стіл.

Правильно зберігайте яловичину, гамбургери і хот-доги

Яловичину треба готувати до температури м’яса 60° C, птицю, гамбургери, хот-доги, сосиски та інші закуски з м’ясними начинками – до 75° C. Для цього не забудьте захопити з собою термометр для м’яса.

Розморожуйте м’ясо перед приготуванням

М’ясо і птицю необхідно розморозити перш ніж смажити їх на грилі. Якщо вони будуть заморожені, то приготуються тільки зовні, а всередині залишаться сирими.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle відпочинок
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