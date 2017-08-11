Як приготувати корисний квас з буряка: рецепт від дієтолога

Відомий дієтолог Оксана Скиталінська поділилася рецептом бурякового квасу, який має корисну дію для всього організму.

"Буряк вже сам по собі містить багато цукру, через що його обмежують у раціоні людей, в яких підвищений рівень цукру в крові та діабетикам. А цей напій цукру не містить, оскільки весь цукор з'їдають корисні лактобактерії", – пояснює Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

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Рецепт квасу з буряка

1 літр обов’язково фільтрованої води.

2 буряки миємо, очищаємо і нарізаємо кубиками.

Жменя ягід (дають гарний колір, аромат і присмак).

1 чайна ложка морської солі (її розчинити у воді і залити нарізані буряк, ягоди і фрукт).

Шматочок імбиру.

1 груша. Теж дає аромат і покращує молочнокисле бродіння.

Витримуємо при кімнатній температурі (не в теплоті), весь час струшуючи чи помішуючи, знімаючи пінку.

Напій можна вживати на 3-ій день.

Зберігаємо у холодильнику, і весь час доливаємо воду (можна залити 2-3 рази).