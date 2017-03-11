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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Як прискорити набір тексту на iPhone: корисний лайфхак

01:08, сьогодні 22 Читать новость на русском
Швидкий набір тексту на iPhone
Швидкий набір тексту на iPhone / iphones

За допомогою нескладної комбінації клавіш на віртуальній клавіатурі iPhone і iPad можна не перемикати розкладку для введення спеціальних символів.

Для того, щоб постійно не перемикати розкладку з текстової на цифрову достатньо затиснути кнопку "123" і вводити необхідні символи, не відриваючи палець від екрану, пише Portaltele.

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Аналогічна можливість існує і по відношенню до кнопки Shift – замість постійного натискання, ви можете просто її затискати і вводити текст.

Теги: LifeStyle iPhone
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