Як прискорити набір тексту на iPhone: корисний лайфхак

За допомогою нескладної комбінації клавіш на віртуальній клавіатурі iPhone і iPad можна не перемикати розкладку для введення спеціальних символів.

Для того, щоб постійно не перемикати розкладку з текстової на цифрову достатньо затиснути кнопку "123" і вводити необхідні символи, не відриваючи палець від екрану, пише Portaltele.

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Аналогічна можливість існує і по відношенню до кнопки Shift – замість постійного натискання, ви можете просто її затискати і вводити текст.