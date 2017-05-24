Як Притула та волонтери забезпечили українських бійців дорожезним комплексом управління боєм

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Сучасні військові дії не відбуваються без допомоги техніки. Тепер таку за допомогою волонтерів мають і українські військові в зоні АТО.
Фінальну частину обладнання – 10 військових планшетів – передав 3 полку спецназу Сергій Притула. Їх загальна вартість 680 тисяч гривень.
"Станом на цей момент найдорожче наше одноразове придбання для армійців. Радість командира зрозуміла. Ці планшети є фінальним і надважливим доповненням до організації комплексу управління боєм. Сервер, мультимедійні екрани і т.д. вже були придбані попередньо", – розповів Сергій Притула.
За допомогою цих планшетів командир групи, яка виконує бойове завдання, може відзначати цілі, які онлайн передаватимуться у штаб. І вже по цих цілях зможе працювати артилерія.
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Слід зазначити, що сучасні планшети захищені від можливості блокування сигналу російськими засобами радіоелектронної боротьби, які глушать українські сигнали.