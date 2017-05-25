Як просувається розслідування справи щодо нападу "тітушок" 9 травня у Дніпрі

З початку розслідування нападу "тітушок" 9 травня у Дніпрі на учасників АТО, підозру оголошено 14 особам. Шестеро з них оголошені у розшук.

Правоохоронцями було затримано ще одного підозрюваного, якого раніше було оголошено у розшук. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 КК України (масові заворушення та хуліганство), повідомили у Генпрокуратурі.

Серед підозрюваних є організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також "касири", які оплачували виконану роботу так званих "тітушок". Четверо підозрюваних перебувають під вартою.

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З одним з підозрюваних, який допомагав слідству та надавав важливі покази, укладено угоду про визнання винуватості. В межах інкримінованої йому ст. 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про те, як поліція перевищувала службові обов'язки та хто організував колону "тітушок" у Дніпрі – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".