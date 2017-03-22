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Як пройшла минула доба в зоні АТО

07:30, сьогодні 114 Читать новость на русском
Терористи Донбасу
Терористи Донбасу / Соцмережі

Упродовж минулої доби у зоні проведення Антитерористичної операції бойовики здійснили 76 обстрілів по українських позиціях.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру Штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку найбільшу активність терористи проявляли під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка – протягом доби ту практично не припинялися обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, крупнокаліберних кулеметів і гранатометів.

Зауважимо, що в районі Авдіївки та шахти Бутівка бойовики використовували танки, а позиції під Зайцевим увечері обстрілювали зі 152-міліметрових артилерійських систем.

Щодо Луганського напрямку, то тут найгарячіше було під Золотим, Новозванівкою та Кримським, де українські позиції було обстріляно з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір і 120-міліметрових мінометів.

На Маріупольському ж напрямку окупанти також активно використовували зброю заборонену Мінськими угодами.

Відтак, позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120-міліметрових мінометів, кулеметів і гранатометів різних систем.

Крім того, Новотроїцьке російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 міліметри, а по оборонцям Мар'їнки бив танк.

У результаті таких обстрілів одного українського воїна було поранено

Зауважимо, що в окремих випадках українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь.

Читайте також: Росія хоче окупувати та знищити Україну, – Грицак

Теги: АТО Зброя Збройні Сили України Маріуполь Луганськ Новини Донецька Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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