Як пройшла минула доба в зоні АТО

Упродовж минулої доби у зоні проведення Антитерористичної операції бойовики здійснили 76 обстрілів по українських позиціях.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру Штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку найбільшу активність терористи проявляли під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка – протягом доби ту практично не припинялися обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, крупнокаліберних кулеметів і гранатометів.

Зауважимо, що в районі Авдіївки та шахти Бутівка бойовики використовували танки, а позиції під Зайцевим увечері обстрілювали зі 152-міліметрових артилерійських систем.

Щодо Луганського напрямку, то тут найгарячіше було під Золотим, Новозванівкою та Кримським, де українські позиції було обстріляно з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір і 120-міліметрових мінометів.

На Маріупольському ж напрямку окупанти також активно використовували зброю заборонену Мінськими угодами.

Відтак, позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120-міліметрових мінометів, кулеметів і гранатометів різних систем.

Крім того, Новотроїцьке російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 міліметри, а по оборонцям Мар'їнки бив танк.

У результаті таких обстрілів одного українського воїна було поранено

Зауважимо, що в окремих випадках українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь.

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