Як пройшов перший в Україні Чемпіонат із зимового дрифту

У вихідні на Вінниччині відбувся перший в Україні Чемпіонат із зимового дрифту.

Для цих видовищних перегонів трасу перетворили на справжню льодову арену. Позмагатися за перемогу приїхало майже чотири десятки спортсменів з усієї України.

Так із параду автомобілів почали перший Чемпіонат України із зимового дрифту. Аби підготувати до змагань старий аеродром, знадобилось майже 2 тижні.

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Заїзди – парні. Кожне друге авто має максимально точно відтворити маневр першого. До змагань допускаються, і профі, і дебютанти.

Швидкість у цьому змаганні не головне. Проте, чим легше авто, тим ймовірніші перемога.

На льодовій трасі є свої правила руху. Проте інколи трапляються і зіткнення. Кращим екстремалом на льоду став киянин. Це був перший із трьох етапів змагання, наступний відбудеться вже у лютому. Пілоти ж додають, що дрифт це не лише задоволення. Майстерність керованого заносу може навіть попередити ДТП.