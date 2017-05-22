Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства

Старість – не радість: 7 жовтня 2017-го президенту РФ Володимирові Путіну виповниться 65 років, тож росіяни – з різницею у місяць – відзначатимуть не тільки 100-річчя Жовтневої революції, а й ювілей коханого вождя.

Та в такому віці (коли час подумати якщо не про душу, то принаймні про пенсію) вже не побігаєш за тиграми і не посвітиш оголеним торсом. Тобто спробувати, звісно, можна, але видовище обіцяє бути жалюгідним. Тому ВВП, мабуть, вирішив брати не так маскулінністю, як тонкою артистичною натурою. Остання його витівка – гра на роялі в резиденції очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Рояль, на щастя, не постраждав, а свідки цього бенефісу від душі посміялися. Однак сміх – сміхом, а президенту РФ таки не завадить допомога фахівця. Тим паче, що до рояля у нього було чимало екстравагантних вибриків, які змушують серйозно замислитися, чи не болить голова у кремлівського лідера. Дещо з путінських показових виступів ми згадуємо у цій публікації.

2008 рік. Путін і тигрове око

…Якось без малого десять років тому Путін завітав до Уссурійського заповідника, де взявся нап'яти на тигрицю GPS-нашийник для відстеження її пересувань. Він вистрілив у неї з пневматичної рушниці ампулою зі снодійним, після чого, звернувши увагу на відкриті очі тигриці, пожартував: "Бачить-бачить, вона нас запам'ятає!". Чи запам'ятала ця велика і шляхетна тварина маленького миршавого чоловічка, що жебонів до неї, – історія мовчить. Але, скоріше за все, таки запам'ятала, та ще й поділилася пережитим з ріднею.



Від Путіна навіть тигри тікають до Китаю. Ті, звісно, яких ще не знерухомили…

Бо коли у 2014-му Путін знову причвалав до тигрів і надів на ще трьох електронні чипи, один з мічених ним самців – на прізвисько Кузя – тут таки перетнув російсько-китайський кордон. За ним мало не послідкувала самиця Ілона, але чомусь передумала й повернулася на територію Росії. Кузя ж й досі дисидентствує десь у безкраїх просторах Піднебесної.

2009 рік. Путін пробиває дно

Натішившись тиграми, Путін влітку 2009-го здійснив занурення на дно Байкалу на борту глибоководного апарату "Мир-1". Апарат з тодішнім прем'єр-міністром РФ опустився на глибину 1400 м і пройшов по розлому Обручева. Після тріумфального підйому на поверхню вчені занурили Путіна в інше середовище – в нудні розмови про газогідрати, які були виявлені під час цієї експедиції.

Директор Інституту океанології РАН Роберт Нігматулін почав був розводитися про те, що газогідрати складаються з води і метану і являють собою шматок льоду, який можна підпалити.

Сьогодні не будемо,

– відрубав Путін, котрому ці ігри з вогнем прийшлися не до душі.

2011 рік. Фанагорія і фантасмагорія

А от ще одна цікава пригода. У серпні 2011 Путін спустився з аквалангом на дно Таманської затоки і знайшов там "так звану Російську Атлантиду – затоплену частину античного міста Фанагорії", як писали російські ЗМІ. Повернувся з Фанагорії Путін, тримаючи під пахвою дві античні амфори. Вони собі спокійнісінько лежали на глибині двох метрів і протягом цілих 14 століть чекали, доки хто-небудь їх не підбере.



Іде на дно. Путін у пошуках "російської Атлантиди"

Коли згодом мас-медіа почали підсміюватися над штучністю подібної сенсації, за Путіна вступилися усі російські амфорознавці. Як бойового слона, вони висунули уперед заввідділом класичної археології Інституту археології РАН Володимира Кузнєцова, який повідав таке: місце занурення Путіна – це кромка стародавнього берега, де якраз зосереджена велика кількість амфор та їхніх уламків.



Добре, але мало. Якби Путін захотів, то знайшов би не дві, а двадцять дві амфори, кажуть у Росії

Ці уламки наші водолази у вільний від роботи час знаходять в значній кількості. Вони знайшли багато десятків таких амфор, у яких збереглися ручки. Прем'єр-міністр знайшов дві такі амфори. А міг знайти і двадцять дві, якби поплавав довше,

– сказав Кузнєцов.

Але прем'єр довше не поплавав. За рік він знову став президентом, і на нього чекали вже нові історії.

2012 рік. Альфа-самець і "красиві хлопці"

Звісно, в іпостасі глави Російської Федерації Путін вже не міг бовтатися у воді, як яка-небудь амфібія. Він мусив здійнятися у небеса, прохромити могучими грудьми хмари і побачити зблизька сонце. Як Ікар або – на крайній випадок – як… стерх. У 2012 році Путіна понесло на орнітологічну станцію "Кушеват" на Ямалі, де він всівся за кермо мотодельтаплану. Навіщо? Щоб навчити птахів літати. Саме так – не більше, але й не менше.

Річ у тім, пояснювали орнітологи, що стерхам вкрай бажано дістатися з Ямалу на південь Узбекистану, але дорогу туди дорослі птахи не знають (а не дорослі – тим паче). Шлях до світлого майбутнього відомий, природно, тільки Путіну, який разом зі своїм дельтапланом мав відіграти роль ватажка зграї. Але щось пішло не так. На південь долетів тільки один захеканий білий журавель, яким мало не поласували тамтешні пси. Птицю відбили у собак місцеві жителі і, судячи з усього, повернули назад.



Це вам не гуси пасти: Путін як провідник стерхів

Але Путіну, здається, все сподобалося. "До крила підходили справа і зліва красиві "хлопці", і почуття було приємне", – поділився він зі "своєю свитою". "Хлопці" делікатно промовчали з приводу того, що вони думають про дивака, який з якогось переляку вирішив, що він – однієї з ними крові.

2013 рік. Кошача дупа

І знову про тварин. 1 вересня 2013 року Путін побував у школі в Кургані та намалював дітям на дошці щось непристойне. Чим завинили діти – не цілком зрозуміло. Раніше Путін демонстративно розізлився на місцеву владу, бо будівля школи опинилася у гнітючому стані. Президентське невдоволення вилилося в дорогий ремонт під особистим контролем губернатора області Олега Богомолова.

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А коли рік потому з цієї школи зробили цукерку, Путін з'явився перед дітлахами та випробував їхню інтерактивну дошку, накресливши пальцем якісь каракулі. "Це вам на пам'ять", – сказав він. "А що це?", – спитали діти.

Це кішка. Вид іззаду,

– відповів Путін.



За "Кішку. Вид ззаду" президента РФ "тролили" особливо нещадно

2015 рік. Путін та криза жанру

Про те, що немає нічого нового під сонцем, казав ще Еклезіаст. Путін підхопив і творчо розвинув цю сентенцію, коли у 2015-му, тобто через 4 роки після перших амфор, знову поліз у батискаф. Плюючи на всі санкції та на весь міжнародний остракізм, президент РФ занурився у море з території анексованого ним Криму, а точніше – недалеко від входу в Балаклавську бухту Севастополя.

Цього разу Путін знайшов не окремі жалюгідні амфори, а цілі затонулі судна. А знайшовши, пасталакав про те, що знайдений ним особисто корабель (який доти ніхто вперто не помічав!) – це "дуже цікавий об'єкт, він ще підлягає дослідженню, таких об'єктів у північному Причорномор'ї не так вже й багато (…). Це приблизно X-XI століття, якраз час становлення російської державності, розвитку зв'язків з Візантією та іншими країнами".

Власне, в X сторіччі за жодною російською державністю ще й півні не піяли, проте Путіну, звісно, краще знати. Як писав поет Юз Алешковський, "товариш Сталін, ви великий вчений, на мовознавстві знаєтеся ви…". Тут же йдеться не тільки про мовознавство, й а про історієзнавство, стерхознавство, тигрознавство та усі інші можливі "знавства…".

Знову 2015 рік. Путін Шакьямуні

Чим я ще не займався, так це йогою,

– повідомив Путін індійському прем'єр-міністру Нарендрі Моді.

Дійсно, чим тільки не займався Путін. Чечнею займався, Абхазією займався, Осетією займався, Грузією займався, Україною займався… От тільки з йогою вийшов прокол. Але президент РФ пообіцяв усе надолужити. "Коли дивишся на справжніх йог, здається, що досягти такої досконалості неможливо. Але вона не може не приваблювати. Я постараюся, робитиму, що зможу, виходячи з рівня своєї спортивної підготовки", – сказав Путін.

І збрехав. Бо досі очільника РФ в позі лотоса ще ніхто не бачив. Втім, ще не вечір. Тим паче, що 21 червня в Росії відзначається міжнародний День йоги. А якщо день вже започатковано, то й йоги неодмінно "підтягнуться". Не може ж президент країни виглядати як останнє базікало?

2016 рік. Японський бог!

Як людина, що готується пізнати йогу, Путін вже зараз проявляє чудеса стриманості та поміркованості. За його словами, він просто таки "тримав за руку" прем'єр-міністра Японії, який так і рвався на татамі. Мабуть, японцю дуже хотілося показати своєму російському партнеру де раки зимують. Або вирішити у спарингу питання Курил – так би мовити, по-чоловічому. Хтозна…

Історія з триманням за руку почалася під час візиту Путіна до Японії, коли він та Сіндзо Абе рушили до центру дзюдо "Кодокан" в Токіо. Там вони роззулися і пройшли на татамі, щоб подивитися змагання. За словами Путіна, Абе дуже хотів показати себе в бою, але його сусіда йому не дозволив.



І швець, і жнець, і на татамі боєць…

Натомість Путін нагадав, що у 2000-му вже відвідував "Кодокан". Тоді йому вручили диплом і пояс шостого дана. З цієї школи, за його словами, вийшли видатні майстри. "До певної міри для дзюдоїстів це Мекка", – зауважив він. Добре, що Путін промовчав бодай про свій чорний пояс з карате – інакше цей потік хвальби бідний Сіндзо Абе не переслухав би довіку.

2017 рік. Побачив і зіграв

І, нарешті, про рояль. До цього "девайсу" президент Росії має особливий сентимент. Де побачить – хоч у кущах, хоч поза ними – там і грає. У 2014-му соцмережі облетів знімок, на якому Путін сидить за білим роялем, а довкола нього збилися в купку вдячні слухачі та вірнопіддано умлівають, зображуючи на фізіономіях граничну ступінь екстазу. Серед фізіономій, до речі, були й українка Наталія Поривай-Корольова, а також громадянин "ДНР" Йосип Кобзон.



"Баришня лягли і просють", або Прогин під Путіна зараховано

Набивши руку на своїх компатріотах, Путін рушив з концертною програмою за кордон. В Китаї він зіграв на роялі в резиденції глави держави Сі Цзиньпіна, поки очікував зустрічі з ним. Дивовижно: зазвичай Путін запізнюється на всі свої тет-а-тети з президентами та прем'єрами, роблячи це, як видається, зумисно. Проте у випадку з китайським лідером він сам опинився у ролі "почекуна" і, щоб не нудити світом, взяв кілька акордів.

Акордами були "Московські вікна" та "Місто над вільною Невою". "Побачив і зіграв", – прокоментував путінську імпровізацію один російський журналіст, який так само "випадково" опинився на місці цієї мистецької події, як "випадково" Путін натрапив на рояль. Президент РФ пожалівся, що інструмент був геть розстроєний. А то б він виконав китайцям другий концерт Рахманінова. Але – не склалося…

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