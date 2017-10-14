Як реформували Міністерство агрополітики

Як працювати під керівництвом професіонала з німецькою дисципліною. Ми продовжуємо серію сюжетів про державні відомства, які змінюються. На черзі – Міністерство агрополітики. Хто ті люди-реформатори, які щодня приходять у радянську будівлю з протертим паркетом, що мотивує їх працювати до дев'ятої вечора, чому йдуть з бізнесу заради роботи з паперами.

Ольга Трофімцева навчалася в Німеччині. Десять років працювала там. Аж раптом їй запропонували змінити німецьку пунктуальність і точність на українську бюрократію. Так потрапила в крісло заступника міністра аграрної політики з європейської інтеграції.

Німці це називають "баугухель". "Баугухель" - це відчуття, що в тебе з'являється в перший момент, коли щось там відбувається. І коли мені це було запропоновано, перше моє відчуття було, напевне, потрібно погоджуватися?

– розповіла заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

На плечі чиновників Мінагро лягло чи найбільше роботи після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Зараз доводять стандарти виробництва українських продуктів до європейського рівня. Наприклад, український шоколад уже мають виготовляти за західними нормами.

За активною в соціальних мережах Трофімцевою складно встежити. Ось вона з торговельною місією в Індії, одразу звідти до Китаю, потім Ізраїль. Важко порахувати, скільки ділових зустрічей провело відомство. Більш точну цифру називає її помічник. Понад тисячу за рік. І руйнує стереотипи, що державні службовці працюють традиційні вісім годин.

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Безпосередня комунікація з керівництвом – це те, що змінилося за декілька років. Порівнює Василь Антоненко. На чиновницьке крісло він, до речі, проміняв солодку роботу директора компанії з виробництва кондитерської продукції.

Якщо є якась ідея, ніхто її не буде тормозити, завжди можна донести і отримати відповідь,

– сказав головний спеціаліст відділу Міністерства аграрної політики Василь Антоненко.

За такими нетиповими державними службовцями, як Василь і Роман, і майбутнє міністерства, впевнена Ольга Трофімцева. Адже топ-менеджери у відомствах – професіонали. Бракує якраз компетентної середньої ланки.

Сама ж Ольга хоче, щоб у похмурих коридорах було побільше студентів. І нагадує, що в міністерстві відкриваються директорати – нові структури з високими зарплатами і можливостями для молоді