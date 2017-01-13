Як родичі Турчинова скуповують маєтки та земельні ділянки: розслідування журналістів

Олександр Турчинов – активний учасник Революції Гідності, виконувач обов’язків президента в найтяжчий для країни час, секретар РНБО і страшний сон російської пропаганди, похрещений "Кривавим Пастором".

Його електронна декларація вирізняється у владі своєю скромністю. Банківські вклади і готівка в доларах, недешевий, але єдиний автомобіль і так само дорога, але одна квартира.

Квартира секретаря РНБО розташована в елітному житловому комплексі "Альпійський" площею 382 квадратних метри. Записана на дружину політика — Ганну.

У 2014 журналісти намагалися потрапити в гості до тодішнього виконувача обов’язки президента. На візит тоді злетілися усі – від керівництва Державної служби охорони до самого Турчинова і його тещі – Тамари Белиби.

У маєтку, що зведений у Білогородці під Києвом – понад 1000 квадратних метрів та майже півгектара землі навколо записані на тільки-но зареєстровану фірму "Екостильком", кінцевою власницею якої значиться Тамара Белиба – теща політика.

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По сусідству персональний заміський будинок з лісом навколо має її 23-річний онук і син Олександра Турчинова — Кирило. Будинок і немаленьку земельну ділянку він отримав від свої іншої бабусі – матері Турчинова Валентини.

Останні три роки після Революції Гідності принесли родичам Турчинова ще більше активів. Окрім розкішного маєтку у Білогородці, вже інша структура тещі стала власником 6 000 квадратних метрів столичної нерухомості.

Нині там ще незакінчений ремонт. У майбутньому будівлю можна буде перетворити, наприклад, на чималий офісний центр і здавати в оренду.