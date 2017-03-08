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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Як Росія цинічно пояснює постачання важкого озброєння бойовикам у Міжнародному суді ООН

15:31, сьогодні 1935
Міжнародний суд ООН
Міжнародний суд ООН

Росія не заперечує, що частина з важкого озброєння на Донбасі – її власність. Але, традиційно, знайшла для цього виправдання.

Про доводи російської сторони розповів представник української сторони у Міжнародному суді ООН доктор Гарольд Кох, передає УНІАН.

За його словами, представник РФ не заперечував факт, що Росія постачала зброю бойовикам на Донбасі. Однак, на думку росіян, цей факт ніяк не пов'язаний з позовом України проти Росії, адже тут немає тероризму

Він припустив, що коли є збройний конфлікт, то не може бути тероризму... Тероризм означає атаки на цивільних. РФ зобов'язалася запобігти фінансуванню тероризму,
– розповів Кох.

У відповідь український представник навів факти, коли саме з російського озброєння терористи на Донбасі збили малайзійський Boeing з пасажирами на борту, обстріляли цивільне населення із реактивних систем залпового вогню "Град" у Волновасі, Маріуполі, Краматорську, Авдіївці.

"Навіть у часи конфлікту цивільні, які живуть далеко від зони конфлікту і не беруть у ньому активної участі, можуть стати жертвами терористичних атак. У той час, коли "ЛНР" та "ДНР" залучені до бойових дій з українською армією, це жодним чином не звільняє Росію від відповідності в рамках Конвенції (про боротьбу з фінансуванням тероризму), коли вона надає ракети бойовикам, які потім стріляють з них, щоб вбивати цивільних в районах, які знаходяться далеко від зони бойових дій", – наголосив Кох.

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Нагадаємо, до цього Росія заявила, що свою зброю бойовики "знайшли" у шахтах.

Теги: Політика Суд Україна - Росія Війна на Донбасі Зброя
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