Як Росія в окупованому Криму приводить в бойову готовність новітні зенітно-ракетні комплекси

Окупаційні війська перекинули в анексований Крим новітні зенітно-ракетні комплекси С-400 "Триумф". Розмістили їх у районі Феодосії.
Це комплекс нового покоління, призначений для ураження засобів повітряно-космічного нападу.
У Міноборони Росії запевнили, що «Тріумф» на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня Росії.
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Слід зазначити, що за словами російських військових, ця система здатна виявляти та збивати літаки систем "Stels".
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