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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як Росія в окупованому Криму приводить в бойову готовність новітні зенітно-ракетні комплекси

08:43, сьогодні 16872 Читать новость на русском
С-400
С-400 "Триумф" / ВПК.name

Окупаційні війська перекинули в анексований Крим новітні зенітно-ракетні комплекси С-400 "Триумф". Розмістили їх у районі Феодосії.

Це комплекс нового покоління, призначений для ураження засобів повітряно-космічного нападу.

У Міноборони Росії запевнили, що «Тріумф» на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня Росії.

Читайте також: У ЗСУ пояснили, що собою являє розміщений в Криму комплекс С-400

Слід зазначити, що за словами російських військових, ця система здатна виявляти та збивати літаки систем "Stels".

Теги: Україна Новини Росії Новини Криму Зброя
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