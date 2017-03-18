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Як росіяни ставляться до Криму після 3 років окупації: байдужість, гордощі та забуття

15:24, сьогодні 174 Читать новость на русском
Як росіяни ставляться до Криму після 3 років окупації: байдужість, гордощі та забуття

3 роки назад в Криму пройшов ніким у світі невизнаний референдум, на якому Росія акуратно анексувала собі півострів під соусом демократії та волі народу.

Перші місяці, звісно ж, росіян типу "кримнаш" переслідувала ейфорія, яка, звісно ж, заважала бачити усі правові чи фінансові наслідки подібного рішення. І якщо до правових деталей більшості немає ніякого діла, то от над економічними проблемами рано чи пізно доведеться задуматись.

Дехто одразу заявляв, що Крим стане валізою без ручки, предметом гордощів, який тільки заважатиме в практичному плані. Пропаганда не зможе вічно тамувати фізичний голод. Але людство вже бачило й не такі приклади ігнорування практичних проблем.

Якщо пройтись вулицями кримських міст, то далеко й не всі згадають, що саме сталося 3 роки назад. Та й коштів на святкування виділили цьогоріч куди менше. Проте завжди лишається відсоток населення, яких все влаштовує навіть в такому напівпритомному стані.

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На думку російського політолога Івана Шмельова, ставлення росіян до Криму, насправді, не дуже змінилось. Можливо, стало навіть ще кращим. Що це значить? Як варіант: люди вважають, що просто не варто обурюватись вголос, аби не постраждати від своїх слів. Або вони просто вже звикли сприймати Крим як частину Росії, а певні злидні вже давно стали звичною, нормальною частиною буденщини, яка й не має мінятися зовсім. За словами політолога, не всі росіяни й до 2014 року знали, що Крим не входить в РФ.

По суті, населення не задумувалось над цим серйозно: це сприймалось як ще одне шоу, парад, подія, свято, яке зайвий раз щось доводить всьому світу, але що саме конкретно доводить і як – не цілком зрозуміло з раціональної точки зору. Це не було актом анексії, це лише юридичне затвердження того, що й так всім було відомо, мовляв, Крим – це Росія, що вилилось в цю пресловуту сентенцію "кримнаш".

Але, додає Шмельов, справді найвірогідніша емоція росіян до Криму – це байдужість. Людям все менше хочеться говорити про проблеми, які їх прямо не зачіпають, а починають бачити і відчувати все зростаючий надмір проблем довкола самих себе.

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні о 18:30 на 24 Каналі.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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