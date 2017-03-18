Як російські чиновники цькують українських спортсменів за вишиванку і громадянську позицію

У лютому проросійські фанати іспанського клубу "Райо Вальєкано" цькували українського футболіста і волонтера Романа Зозулю. А тепер жертвою провокацій може стати український гросмейстер, чинний чемпіон світу з шашок, харків’янин Юрій Анікєєв.

Підтвердити славу українських шашок на найближчому чемпіонаті світу один з найкращих у світі гравців немає можливості. Справа у дискваліфікації. Що не так сказав українець, Міжнародна федерація шашок так і не пояснила. Але в жовтні минулого року дискваліфікувала гросмейстера спершу на один рік. Юрій вимушений був пропустити чемпіонат Європи в Тбілісі. Та коли українська сторона офіційно попросила пояснити причини незрозумілого кроку, відповідь так і не отримала.

"Я написав, що якщо відповіді немає то ви повинні або принести свої вибачення і допустити його або ми переводимо це питання в правове рішення", – заявив президент Федерації шашок України Анатолій Яценко.

Вибачень так і не дочекалися. Натомість Юрію кулуарно пояснили – він, буцімто, некоректно вів полеміку у пресі про шашки і порушував етичний кодекс. А потім вліпили ще одну дискваліфікацію. Вже на три роки.

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Та все стає зрозуміло коли придивитися до керівництва міжнародної федерації шашок. Очолює її – росіянин Володимир Лангін. І цьому пану, схоже, дуже муляє і вишиванка, яку часто на змагання вдягав Юрій, і його громадянська позиція в соцмережах щодо гібридної війни з боку Росії.

Закидали політичні речі: чому я там у вишиванці з’являюся. Тобто вони показали, що відношення до мене у них не як до дружньої людини,

– розповів Юрій Анікєєв.

Шашкіст вирішив готувати позов в Лозаннський спортивний арбітражний суд, аби скасувати незаконне рішення міжнародної федерації шашок. Та справа це не з дешевих. Сума, необхідна для позову, – близько 5 тисяч євро. Подати його треба до 23 березня. Вже зараз гроші почали збирати всім миром. А українська федерація звернулася до всіх небайдужих патріотів та меценатів, аби допомогти Юрію відстояти свою честь. Якщо гроші встигнуть зібрати, то шанси довести свою правоту в українського гросмейстера будуть високі.

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