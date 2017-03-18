15:43
18 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора
Вєсті Кремля
10:35, сьогодні
Вєсті.UA. Насіров на волі.
Вєсті.UA
21:51, 17 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 13:00: Підозра Садовому. Цькування Зозулі
Випуск новин
13:55, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як російські чиновники цькують українських спортсменів за вишиванку і громадянську позицію

15:12, сьогодні 279 Читать новость на русском

У лютому проросійські фанати іспанського клубу "Райо Вальєкано" цькували українського футболіста і волонтера Романа Зозулю. А тепер жертвою провокацій може стати український гросмейстер, чинний чемпіон світу з шашок, харків’янин Юрій Анікєєв.

Підтвердити славу українських шашок на найближчому чемпіонаті світу один з найкращих у світі гравців немає можливості. Справа у дискваліфікації. Що не так сказав українець, Міжнародна федерація шашок так і не пояснила. Але в жовтні минулого року дискваліфікувала гросмейстера спершу на один рік. Юрій вимушений був пропустити чемпіонат Європи в Тбілісі. Та коли українська сторона офіційно попросила пояснити причини незрозумілого кроку, відповідь так і не отримала.

"Я написав, що якщо відповіді немає то ви повинні або принести свої вибачення і допустити його або ми переводимо це питання в правове рішення", – заявив президент Федерації шашок України Анатолій Яценко.

Вибачень так і не дочекалися. Натомість Юрію кулуарно пояснили – він, буцімто, некоректно вів полеміку у пресі про шашки і порушував етичний кодекс. А потім вліпили ще одну дискваліфікацію. Вже на три роки.

Читайте також: Якщо у вишиванці, то бандерівець, – український шашкіст назвав справжню причину дискваліфікації

Та все стає зрозуміло коли придивитися до керівництва міжнародної федерації шашок. Очолює її – росіянин Володимир Лангін. І цьому пану, схоже, дуже муляє і вишиванка, яку часто на змагання вдягав Юрій, і його громадянська позиція в соцмережах щодо гібридної війни з боку Росії.

Закидали політичні речі: чому я там у вишиванці з’являюся. Тобто вони показали, що відношення до мене у них не як до дружньої людини,
– розповів Юрій Анікєєв.

Шашкіст вирішив готувати позов в Лозаннський спортивний арбітражний суд, аби скасувати незаконне рішення міжнародної федерації шашок. Та справа це не з дешевих. Сума, необхідна для позову, – близько 5 тисяч євро. Подати його треба до 23 березня. Вже зараз гроші почали збирати всім миром. А українська федерація звернулася до всіх небайдужих патріотів та меценатів, аби допомогти Юрію відстояти свою честь. Якщо гроші встигнуть зібрати, то шанси довести свою правоту в українського гросмейстера будуть високі.

Читайте також: Бійці ЗСУ зняли ролик на підтримку відомого українського футболіста

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
сьогодні, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
943
Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
сьогодні, 12:07 Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
Ілля Кенігштейн 752
Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
сьогодні, 08:13 Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
Ольга Черненко 3045
#SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
17 березня, 21:58 #SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
Наталія Заболотна 2413
Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
17 березня, 20:00 Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
Анна Косинська 4282
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
У Раді хочуть звільнити Нищука
 23 листопада 2016 , 16:51 1
Я в цій хе#ні участь брати не буду, – Семенченко жорстко пройшовся по проекті бюджету
 20 жовтня 2016 , 22:25
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук