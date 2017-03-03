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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як російські війська нівечать окупований Крим: нові дані розвідки

14:09, сьогодні 1925 Читать новость на русском
Російсько-окупаційні війська в Криму
Російсько-окупаційні війська в Криму / Getty Images

Російсько-окупаційні війська, що дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, продовжують наносити шкоду інфраструктурі півострову.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Як йдеться у повідомлення, окупаційні війська уникають відповідальності і відмовляються відшкодовувати нанесені збитки.

Російськими військовослужбовцями на околиці селища Карпова Балка (Красноперекопський район) під час земляних робіт було пошкоджено телекомунікаційний кабель. Командування військової частини відмовляється відшкодувати нанесені збитки (близько 300 тис. рублів),
– зазначається у повідомленні.

Читайте також: Бойовики масово полишають свої позиції, – розвідка

Теги: Україна Міністерство оборони України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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