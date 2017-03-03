Як російські війська нівечать окупований Крим: нові дані розвідки

Російсько-окупаційні війська, що дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, продовжують наносити шкоду інфраструктурі півострову.
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
Як йдеться у повідомлення, окупаційні війська уникають відповідальності і відмовляються відшкодовувати нанесені збитки.
Російськими військовослужбовцями на околиці селища Карпова Балка (Красноперекопський район) під час земляних робіт було пошкоджено телекомунікаційний кабель. Командування військової частини відмовляється відшкодувати нанесені збитки (близько 300 тис. рублів),
– зазначається у повідомленні.
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