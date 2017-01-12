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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як російський журналіст "Доджя" незвично протестує проти закриття трансляції каналу в Україні

21:48, сьогодні 81 Читать новость на русском
Як російський журналіст "Доджя" незвично протестує проти закриття трансляції каналу в Україні

Російські журналісти вирішили в доволі незвичний спосіб відповісти на заборону трансляції телеканалу на території України.

Один з журналістів – Володимир Роменський, вирішив "в знак протесту проти відключення телеканалу "Дождь" на території України відключаю цей український чуб від своєї голови".

Нову зачіску російському журналісту допоміг зробити ще один журналіст та ведучий Павло Лобков.

Читайте також: "Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

Згодом з'явилася інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".

У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським". І покаже концерт "Океану Ельзи".

У Путіна вже прокоментували заборону "Дождя" в Україні.

Теги: Новини Росії Україна ЗМІ Медіа журналісти
Джерело: 24 Канал
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