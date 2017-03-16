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Як санкції проти російських банків повпливають на українців

17:20, сьогодні 329 Читать новость на русском

НБУ запропонував заборонити банкам із російським держкапіталом виводити кошти за межі України. Зокрема, санкції стосуватимуться "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ", "БМ банку" і ПАТ "ВіЕс банк". У цих фінустановах українці зберігають 36 мільярдів гривень, проте звичайні клієнти впливу санкцій не відчують.

У НБУ повідомили, що претензій до показників фінансових установ не мають і санкції не пов'язані з визнанням документів фейкових республік Донбасу. Причина інша – посилення негативних тенденцій у відносинах між Україною та Росією, нагнітання ситуації та збереження ліквідності.

У банках із російським держкапіталом зосереджено майже 150 мільярдів кредитного профілю. Банки нікуди не зникнуть, а продовжать працювати у законодавчому полі України.

На курс долара в Україні санкції теж не вплинуть. Однак "Сбербанк" з 16 березня обмежив видачу готівки до 30 тисяч гривень на день. У фінустанові пояснили, що це відповідь на дії активістів.

Якщо банк збанкрутує, то Україна буде розраховуватись з українцями за банкрутство російського банку згідно з чинним законодавством,
– заявив екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко.

Читайте також: В Росії злякано заявили, що захищатимуть свої банки в Україні

Нагадаємо, що скандал із російськими банками в Україні виник кілька тижнів тому, коли Путін визнав паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього у головному офісі "Сбербанку" в Москві заявили, що готові обслуговувати клієнтів з новими документами.
Стало відомо, що поплічники терористів на Донбасі використовували платіжні системи "Сбербанку".
У Києві одразу після інциденту висунули претензії українській дирекції, а активісти замурували вхід до центрального відділення одного із банків в Києві.
Президент України ввів в дію санкції на рік, доручивши Кабміну та НБУ забезпечити їх виконання. Тим часом, банки із російським держкапіталом в Україні не закриють.

Автор: Олена Капустян
Теги: Україна Банки Санкції гроші
Джерело: 24 Канал
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