Як санкції проти російських банків повпливають на українців

НБУ запропонував заборонити банкам із російським держкапіталом виводити кошти за межі України. Зокрема, санкції стосуватимуться "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ", "БМ банку" і ПАТ "ВіЕс банк". У цих фінустановах українці зберігають 36 мільярдів гривень, проте звичайні клієнти впливу санкцій не відчують.

У НБУ повідомили, що претензій до показників фінансових установ не мають і санкції не пов'язані з визнанням документів фейкових республік Донбасу. Причина інша – посилення негативних тенденцій у відносинах між Україною та Росією, нагнітання ситуації та збереження ліквідності.

У банках із російським держкапіталом зосереджено майже 150 мільярдів кредитного профілю. Банки нікуди не зникнуть, а продовжать працювати у законодавчому полі України.

На курс долара в Україні санкції теж не вплинуть. Однак "Сбербанк" з 16 березня обмежив видачу готівки до 30 тисяч гривень на день. У фінустанові пояснили, що це відповідь на дії активістів.

Якщо банк збанкрутує, то Україна буде розраховуватись з українцями за банкрутство російського банку згідно з чинним законодавством,

– заявив екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко.

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Нагадаємо, що скандал із російськими банками в Україні виник кілька тижнів тому, коли Путін визнав паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього у головному офісі "Сбербанку" в Москві заявили, що готові обслуговувати клієнтів з новими документами.

Стало відомо, що поплічники терористів на Донбасі використовували платіжні системи "Сбербанку".

У Києві одразу після інциденту висунули претензії українській дирекції, а активісти замурували вхід до центрального відділення одного із банків в Києві.

Президент України ввів в дію санкції на рік, доручивши Кабміну та НБУ забезпечити їх виконання. Тим часом, банки із російським держкапіталом в Україні не закриють.