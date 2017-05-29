Як секс допомагає схуднути: пояснення вчених

Під час сексу в організмі виділяється певний гормон, який змушує тіло спалювати жир.

За даними вчених, під час інтиму в організмі обох партнерів виробляється дуже багато гормону окситоцину, який стимулює процес жироспалювання в організмі.

Такі висновки стосуються як жінок, так і чоловіків. Вчені також провели аналогію занять сексом із спортом. Виявилось, що спорт менш ефективний у цьому процесі.

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Фахівці застерегли, що часті заняття сексом не варто поєднувати зі складними і виснажливими дієтами. За такого режиму легко довести організм до виснаження, яке супроводжується мігренями, головними болями та навіть втратою свідомості.

Також окситоцин допомагає людині впоратись із безсонням та постійною слабкістю. До того ж, під час сексу виділяється також гормон ендорфін, який знижує рівень стресу та перешкоджає розвитку депресії, що також добре впливає на процес схуднення.