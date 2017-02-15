Як штучний інтелект рятує життя людям

7-8 квітня в межах щорічного міжнародного форуму інновацій InnoTech Ukraine 2017 виступить фахівець у галузі штучного інтелекту Максим Дяченко.

Тема доповіді спікера – "Медицина майбутнього: штучний інтелект для амбулаторної діагностики".

Максим Дяченко – засновник і керівник дослідницької компанії XOresearch, яка з 2012 року спеціалізується на розробках у галузі штучного інтелекту та обробки природної мови для охорони здоров'я та розробки комп'ютерних ігор.

Цього року компанія XOresearch виводить на ринок CardioAI – штучний інтелект для автоматичної анотації та інтерпретації електрокардіограм, який без участі людини анотує понад 100 різних патологічних подій роботи людського серця. Це програмне забезпечення робить можливим якісну амбулаторну діагностику та постійний моніторинг пацієнтів у групі ризику. Основна мета розробки – створення інструменту для точної та ранньої діагностики серцево-судинних захворювань, головної причини смертності у цілому світі.

Місія компанії вирішити проблеми здоров'я людини завдяки передовим технологіям у галузі штучного інтелекту; надати ефективні інструменти, здатні подовжити та покращити життя людини.

Сфера професійних інтересів Максима Дяченко охоплює штучний інтелект, глибоке вивчення, масштабовані системи для проектування та розробки 3D-движків для комп'ютерних ігор.

На конференції засновник XOresearch поділиться власним досвідом застосування сучасних підходів у галузі глибокого вивчення для створення інноваційних рішень для бізнесу та своїм баченням про медицину в недалекому майбутньому.

Третя міжнародна виставка-конференція інновацій InnoTech Ukraine 2017 відбудеться 7-8 квітня на території ВДНГ, павільйон №3.