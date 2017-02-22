Як штучний інтелект впливає на нас і чим це загрожує людству?

7-9 квітня на InnoTech Ukraine 2017 говоритимуть не тільки про інновації у галузі штучного інтелекту, але й про ризики, які вони несуть людині.

Про що попереджають Стівен Хокінг й Ілон Маск? Чи здатен робот-самоучка завдати шкоди своєму власнику? Ці питання підніме у своїй доповіді українська IT-легенда та менеджер кількох великих проектів Дмитро Лисицький.

У своєму виступі на InnoTech Дмитро розкаже про історію розвитку штучного інтелекту, зокрема про те, чи здобула машина в процесі еволюції свідомість і "почуття", та чи слід остерігатися людині "духовного розвитку" роботів.

Про що йтиметься в доповіді:

– Чому реклама – зручний інструмент для захоплення світу надрозумом;

– Про що попереджають Хокінг і Маск;

– Що таке кіт Хокінга та кіт Ейнштейна;

– Про 25-й кадр і невігластво українських депутатів;

– Про те, як Трамп переміг на виборах.

Спікера знають насамперед як топ-менеджера у галузі медіа та екс-гендиректора центру онлайн-торгівлі All.biz, що об'єднує близько 100 країн з 16 мільйонами покупців. Однак нас він цікавить у першу чергу в якості співзасновника Influ2 – компанії-розробника рішень з використання персонального впливу на базі AI в маркетингу.

Щоб зрозуміти, яким чином все зазначене вище стосується штучного інтелекту, відвідайте виступ Дмитра Лисицького на InnoTech Ukraine.