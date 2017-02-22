17:14
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 16:00: Росія стягує війська. Адвокати Фірташа оскаржать його екстрадицію
Випуск новин
17:07, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Київ
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Як штучний інтелект впливає на нас і чим це загрожує людству?

16:11, сьогодні 113 Читать новость на русском
Дмитро Лисицький
Дмитро Лисицький

7-9 квітня на InnoTech Ukraine 2017 говоритимуть не тільки про інновації у галузі штучного інтелекту, але й про ризики, які вони несуть людині.

Про що попереджають Стівен Хокінг й Ілон Маск? Чи здатен робот-самоучка завдати шкоди своєму власнику? Ці питання підніме у своїй доповіді українська IT-легенда та менеджер кількох великих проектів Дмитро Лисицький.

У своєму виступі на InnoTech Дмитро розкаже про історію розвитку штучного інтелекту, зокрема про те, чи здобула машина в процесі еволюції свідомість і "почуття", та чи слід остерігатися людині "духовного розвитку" роботів.

Про що йтиметься в доповіді:

– Чому реклама – зручний інструмент для захоплення світу надрозумом;

– Про що попереджають Хокінг і Маск;

– Що таке кіт Хокінга та кіт Ейнштейна;

– Про 25-й кадр і невігластво українських депутатів;

– Про те, як Трамп переміг на виборах.

Спікера знають насамперед як топ-менеджера у галузі медіа та екс-гендиректора центру онлайн-торгівлі All.biz, що об'єднує близько 100 країн з 16 мільйонами покупців. Однак нас він цікавить у першу чергу в якості співзасновника Influ2 компанії-розробника рішень з використання персонального впливу на базі AI в маркетингу.

Щоб зрозуміти, яким чином все зазначене вище стосується штучного інтелекту, відвідайте виступ Дмитра Лисицького на InnoTech Ukraine.

Теги: Київ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1572
Кличко прокоментував скасування реваншу з Ф'юрі
 24 вересня 2016 , 18:47 21
Провокації в Криму: Путін добився свого, – Financial Times
 4 вересня 2016 , 08:08 10
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет
9 грудня 2016 , 11:40 248
Київська влада знайшла спосіб, як вгамувати ненажерливих перевізників
 24 січня , 15:41 5
Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра
 1 січня , 18:06
Снігова хуртовина у Києві викликала масові ДТП
 13 листопада 2016 , 19:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук