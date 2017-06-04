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Як схуднути без дієт та виснажливих тренувань: поради лікаря

07:14, сьогодні 1185 Читать новость на русском
Схуднення без дієт на виснажливих тренувань
Схуднення без дієт на виснажливих тренувань / yasen

З початком літа більшість дівчат та жінок намагаються позбавитися від зайвих кілограмів у край обмежений термін.

Однак так звані "експрес-схуднення", які включають в себе, зазвичай, шкідливі дієти та виснажливі тренування – по-перше, не завжди приносять бажаний результат, а по-друге ще й шкідливі для вашого організму.

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Доктор медичних наук Анатолій Дорогий радить дотримуватись простих правил щодо вживання їжі та виконувати нескладну зарядку кожного дня – таким чином ви поступово позбавитесь зайвих кілограмів, будете підтримувати себе у формі і припините боятися, що зайва вага повернеться, пише Invaders.

Правило перше: жодних голодувань

Здорове харчування дозволить покращити показники ваги й об’єму талії. Основне правило: їсти треба 5-6 разів за день невеликими порціями. Виключіть зі свого раціону (або обмежте до мінімуму) продукти із борошна, цукор та жирне м’ясо.

Основне правило схуднення: їжте 5-6 разів на день
Основне правило схуднення: їжте 5-6 разів на день

Правило друге: забудьте про сіль

Візьміть за правило не досолювати страви, бо сіль провокує апетит, та ще й сприяє затримці рідини в організмі, прокладаючи шлях до появи зайвої ваги. Основу раціону мають становити овочі, фрукти та каші.

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Правило третє: щоденний спорт

Приділяйте кожного дня 15-30 хвилин фізичним навантаженням. Це може бути біг, фітнес чи йога. Оберіть для себе улюблений вид спорту і отримуйте задоволення від занять. Не потрібно встановлювати рекорди! У цьому питанні за приклад варто взяти японців, адже вони завжди займаються гімнастикою в повільному ритмі і зберігають чудову форму.

Займайтесь спортом щонайменше 15 хвилин на день
Займайтесь спортом щонайменше 15 хвилин на день

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Дієти
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