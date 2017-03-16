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Як швидко подолати стрес: лікарі знайшли незвичний спосіб

16:37, сьогодні 257 Читать новость на русском
Як легко подолати стрес
Як легко подолати стрес / uamodna.com

Вчені із Університету Карнегі знайшли дуже незвичний спосіб подолання затяжного стресу.

Вони з'ясували, що наслідки хронічної тривожності можна подолати за допомогою невеликого вірша чи оповідання, написаного власноруч.

Вчені зібрали 2 групи із добровольців. Перша група страждала від хронічого стрессу, а інша перебувала в стані спокою. Обом групам давали однакові завдання, однак перша виконували їх набагато гірше, аніж друга.

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Після того, як представникам першої групи доручили написати невеликий твір про базові сімейні цінності, їх результати значно покращились.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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