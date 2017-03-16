Як швидко подолати стрес: лікарі знайшли незвичний спосіб

Вчені із Університету Карнегі знайшли дуже незвичний спосіб подолання затяжного стресу.

Вони з'ясували, що наслідки хронічної тривожності можна подолати за допомогою невеликого вірша чи оповідання, написаного власноруч.

Вчені зібрали 2 групи із добровольців. Перша група страждала від хронічого стрессу, а інша перебувала в стані спокою. Обом групам давали однакові завдання, однак перша виконували їх набагато гірше, аніж друга.

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Після того, як представникам першої групи доручили написати невеликий твір про базові сімейні цінності, їх результати значно покращились.