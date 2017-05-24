Як швидко схуднути, коли вже майже літо

За тиждень до 1 червня у думках промайнуло: як швидко схуднути? Оскільки, враховуючи погоду, багато хто не помітив наближення омріяного літа.

Це питання ставить собі 90% жінок і майже стільки ж чоловіків за певний час до сезону відпусток. Адже кожен хоче бути "на висоті".

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І тут не варто бути оптимістами: за тиждень ви ніяк не зможете втратити 20 кілограмів. А якщо це таки вдасться якимось жорстким мордуванням себе, то дуже швидко ці кілограми повернуться у подвійному розмірі. Тому найперша порада: для початку полюбіть себе в тому тілі, в якому ви є. Але поставте ціль – суттєво схуднути, скажімо, до наступної відпустки (якщо, звісно, взагалі є така необхідність).



Схуднути на 30 кг до літа – дуже шкідливо

А тепер перейдемо до безпосередніх порад, як все-таки скинути кілька зайвих кілограмів за тиждень до літа. Усю програму варто поділити на кілька етапів, які один без одного не діють.

Їжа та раціон харчування

Для тих, хто думає, що може їсти все підряд і тільки займатись спортом, щоб схуднути – ви або дуже молоді і маєте суперефективний обмін речовин, або наївні. Адже вже багатьма дієтологами доведено, що без корегування раціону харчування неможливо досягнути бажаного результату.



Як схуднути до літа без дієт?

7 головних правил, щоб схуднути: що треба їсти.

1. Ніякого фаст-фуду. Одразу варто відкрити маленький секрет: не треба відмовлятися від улюбленого чізбургера з Макдаку і страждати, проходячи повз його двері. Достатньо замінити бургер на корисну курячу грудку на парі, або навіть ролл з фалафелем. Це теж такий собі перекус, але якісний для вашого організму в плані калорій.

2. Скажемо "ні" смузі на сніданок. Запам'ятайте: перший прийом їжі повинен бути поживним. Інакше ви в середині дня зірветесь і з'їсте забагато, що аж ніяк не допоможе схуднути. Смузі, лимонади, гранола та інше – прекрасний перекус впродовж дня, але не перша основна страва!

3. Щодо перекусу: в ідеалі варто їсти 6 разів на день, 3 з яких – повноцінний прийом їжі, а ще три – корисні перекуси між ними.

4. Не відмовляйтеся від цукру (якщо, звісно, ви не страждаєте на діабет, тоді відмова вимушена). Цукор дає нашому мозку змогу активно думати. Але тут є нюанс: замініть поганий цукор на корисний. Усілякі там цукерочки, шоколадочки, які ви з'їдаєте плитками за раз, тістечка, булочки – все це замініть на фрукти, домашню випічку (яку ви самостійно зробили), енергетичні батончики з вівсяних пластівців, сухофрукти, тощо. Тільки так ви зможете відмовитись від омріяних солодощів.

5. Перестаньте заспокоювати або ж винагороджувати себе їжею. Ви ж не тварина... Люди – істоти розумні. Згадуйте це кожен раз, коли рука потягнеться за гаманцем, якщо ви ображені чи розчаровані.

6. Каші, каші і ще раз каші. Саме вони насичені корисними вуглеводами. Їх можна їсти хоч усі 6 разів на день. А от кількість м'яса, необхідного для вашого організму – питання індивідуальне. Адже одна людина може взагалі не їсти м'ясного, а інша не проживе і дня без тваринного білка.

7. Наполягання на споживанні великої кількості води – це не новина. Але від того нікуди не подінешся, якщо враховувати, що це дійсно діє. Тож п'ємо і побільше, бажано 30 мл на 1 кг вашої ваги на день!

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Спорт

Насправді, тут простіше, і, можливо, не варто ділити на підпункти. Якщо ви ходите в зал, або ж займаєтесь танцями чи плаваєте – це прекрасно і корисно для вашого організму. Продовжуйте цим займатись.



Плавання швидко допоможе скинути зайву вагу

Але буває і так, що на це просто не вистачає часу. Так от, можна видихати! Якщо ви хочете підкорегувати свою фігуру на кілька кілограмів, вам достатньо робити зарядку 30-40 хвилин на день.

Важливо! Тренування необхідно змінювати якомога частіше, бажано кожен день. Причому треба чергувати вправи на кардіо з силовими, а силові з розтяжками. Тобто, сьогодні зранку ви розім’ялись 10 хвилин і ще 20 – поробили кардіо-вправи. Завтра вже замість кардіо повправлялись із гантелями, а в четвер – намагаєтесь сісти на шпагат.

Розклад дня

Розуміємо, що, враховуючи наш шалений темп життя, майже нереально відпочивати, але є одне золоте правило: спати мінімум 8 годин на день. Без сну, на жаль, не тільки не буде гарної фігури, але і чистої шкіри, відсутності синців та мішків під очима та щирої посмішки. Про продуктивність на роботі навіть не йдеться.

І ще одна порада: намагайтесь усі маршрутки, трамваї, машини, ескалатори та ліфти замінити ходінням пішки та по сходах. Як не дивно, але це дає свій ефект.

Забудьте про правило не їсти після шостої вечора! Це не діє, наприклад, якщо ви лягаєте після 12-ї ночі. Насправді, достатньо не їсти за дві години до сну (якщо йдеться про легкі продукти: овочі, домашній сир, твердий сир, тощо). М'ясо та інше, що довго перетравлюється, в ідеалі взагалі не варто їсти ввечері. Якщо вже так не виходить, то тоді за 4 години до вкладання у ліжко.



Як схуднути без дієт?

Наостанок

Якщо ви вирішили худнути, то бажано робити це незалежно від сезону і вже – не в понеділок або від завтра, а сьогодні! Ба більше, краще впровадити правила здорового способу життя у щодень і назавжди. Тоді ви постійно будете в тонусі та питання "Як схуднути за тиждень до літа" просто виявиться неактуальним.

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