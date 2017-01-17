Як швидко зробити портативну зарядку для телефону

У свіжому випуску програми "Корисні файли", – як зліпити з підручних засобів саморобний Power Bank.

Також у випуску: Як встановити електричну теплу підлогу і скільки це коштує. Як з користю використовувати магніти.

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