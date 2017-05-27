Як "Сімпсони" обіграли скандал між Трампом та колишнім директором ФБР: кумедне відео

У популярному американському мультсеріалі "Сімпсони" вийшов міні-епізод, присвячений президент країни Дональду Трампу і його скандалу зі звільненням колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Одним із елементів цього відео стали "плівки Трампа", про які сам американський президент обмовився у своєму Twitter.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 травня 2017 р.

В такому випадку мультиплікароти не змогли оминути й іншого президента США, чию кар'єру якраз і погубили "плівки" – Річарда Ніксона, теж республіканця.

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