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Як "Сімпсони" обіграли скандал між Трампом та колишнім директором ФБР: кумедне відео

23:19, 26 травня 676 Читать новость на русском
Трамп і
Трамп і "Сімпсони"

У популярному американському мультсеріалі "Сімпсони" вийшов міні-епізод, присвячений президент країни Дональду Трампу і його скандалу зі звільненням колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Одним із елементів цього відео стали "плівки Трампа", про які сам американський президент обмовився у своєму Twitter.

В такому випадку мультиплікароти не змогли оминути й іншого президента США, чию кар'єру якраз і погубили "плівки" – Річарда Ніксона, теж республіканця.

Читайте також: Звільнення директора ФБР може обернутися для Трампа імпічментом, – The Guardian

Теги: LifeStyle Курйози Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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