  • укр
  • рус
17:38
24 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Недалекий кінець Путіна. Хрестовий похід проти комунізму
Вєсті Кремля
22:02, 23 грудня
Вєсті.UA. Обшук у Путіна. Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина
Вєсті.UA
19:32, 23 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 15:00: Алеппо знову бомблять. Перерахунок тарифів
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Як скандал навколо Держбюро розслідування може "поховати" новостворений орган
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як скандал навколо Держбюро розслідування може "поховати" новостворений орган

17:03, сьогодні 173 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Навколо конкурсу обрання керівництва Державного бюро розслідувань розгорівся скандал. Двоє членів конкурсної комісії не мають юридичної освіти. Хоча закон цього вимагає. Бюро розслідувань – новостворений орган, який має бути незалежним та повинен забрати функцію слідства у прокуратури. Хто і навіщо намагається дискредитувати орган, який ще навіть не працює.

Підозрілу невідповідність знайшли експерти Реанімаційного пакету реформ, коли вивчали біографії кандидатів. Йдеться про Івана Стойка, призначеного за квотою Кабміну та Василя Бухарєва, нардепа з "Батьківщини".

Відсутність диплома юристів неохоче підтверджують і самі фігуранти скандалу. Обидва члени комісії кажуть, що їх обрали через доброчесність і бездоганну ділову репутацію. А за поясненнями відправили до Голови та секретаря комісії. Ті, посилаючись на брак часу, відмовились від коментарів.

Читайте також: Що таке Державне бюро розслідувань і чим воно займатиметься

Нардеп Мустафа Наєм уже подав заяву в поліцію про злочин службовців апарату парламенту та Кабміну.

Це є свідоме порушення закону, адже вони мали перевірити цю інформацію. Це ставить під загрозу обрання керівництва ДБР. Поки що я не отримав відповіді ні від Луценка, ані від Столярчука,
– розповів народний депутат України від фракції "БПП" Мустафа Найєм.

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко каже, що, буцімто, пояснення має надати профільний комітет правоохоронної діяльності. Найєм натомість переконує, що тепер за необхідності конкурс можна буде оскаржити.

"Будь-яке рішення комісії може бути оскаржене, якщо воно не задовольнятиме будь якого кандидата. А якщо не буде оскаржене, значить всіх задовольняють результати", – зазначив Мустафа Найєм.

Читайте також: Найєм озвучив прізвища фаворитів на посаду голови ДБР. Всі пов’язані з Порошенком

Де-юре конкурс мав бути незалежним. Де-факто, ж знову квоти й політичні критерії відбору кандидатів, кажуть експерти.

З цих 19 – 11 працюють в органах, які знаходяться у вертикалі президентської влади. Тобто це працівники Генеральної прокуратури, податкової міліції, Адміністрації Президента та нардеп з фракції "Блоку Петра Порошенка,
– зазначає експерт Реанімаційного пакету реформ Андрій Слюсар.

Заради однієї кандидатки навіть призупиняли конкурс, аби дочекатися її 35-річчя, заявляє депутат Віктор Чумак. Мова йде про працівницю ГПУ Ольгу Варченко. Член антикорупційного комітету називає її ймовірним переможцем конкурсу. Ще один фаворит, на його думку, Олексій Горащенков, який зараз працює в АП.

Експерти Реанімаційного пакету реформ вважають, що зараз Кабмін та Верховна Рада мають, як мінімум, відкликати членів без юридичної освіти з комісії. Однак, зважаючи на проміжні результати конкурсу, припускають, що його треба буде починати спочатку.

Теги: Україна Політика Державне бюро розслідувань Чумак Віктор Васильович Кабінет Міністрів України Верховна Рада Адміністрація Президента ВО Батьківщина ГПУ Бухарєв Владислав Вікторович
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Файне місто: як відгримів масштабний український фестиваль у фото
 15 липня , 10:01 2
Сутички під посольством Росії в Києві: з’явилися відео
18 вересня , 13:24 6
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук