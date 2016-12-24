Як скандал навколо Держбюро розслідування може "поховати" новостворений орган

Навколо конкурсу обрання керівництва Державного бюро розслідувань розгорівся скандал. Двоє членів конкурсної комісії не мають юридичної освіти. Хоча закон цього вимагає. Бюро розслідувань – новостворений орган, який має бути незалежним та повинен забрати функцію слідства у прокуратури. Хто і навіщо намагається дискредитувати орган, який ще навіть не працює.

Підозрілу невідповідність знайшли експерти Реанімаційного пакету реформ, коли вивчали біографії кандидатів. Йдеться про Івана Стойка, призначеного за квотою Кабміну та Василя Бухарєва, нардепа з "Батьківщини".

Відсутність диплома юристів неохоче підтверджують і самі фігуранти скандалу. Обидва члени комісії кажуть, що їх обрали через доброчесність і бездоганну ділову репутацію. А за поясненнями відправили до Голови та секретаря комісії. Ті, посилаючись на брак часу, відмовились від коментарів.

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Нардеп Мустафа Наєм уже подав заяву в поліцію про злочин службовців апарату парламенту та Кабміну.

Це є свідоме порушення закону, адже вони мали перевірити цю інформацію. Це ставить під загрозу обрання керівництва ДБР. Поки що я не отримав відповіді ні від Луценка, ані від Столярчука,

– розповів народний депутат України від фракції "БПП" Мустафа Найєм.

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко каже, що, буцімто, пояснення має надати профільний комітет правоохоронної діяльності. Найєм натомість переконує, що тепер за необхідності конкурс можна буде оскаржити.

"Будь-яке рішення комісії може бути оскаржене, якщо воно не задовольнятиме будь якого кандидата. А якщо не буде оскаржене, значить всіх задовольняють результати", – зазначив Мустафа Найєм.

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Де-юре конкурс мав бути незалежним. Де-факто, ж знову квоти й політичні критерії відбору кандидатів, кажуть експерти.

З цих 19 – 11 працюють в органах, які знаходяться у вертикалі президентської влади. Тобто це працівники Генеральної прокуратури, податкової міліції, Адміністрації Президента та нардеп з фракції "Блоку Петра Порошенка,

– зазначає експерт Реанімаційного пакету реформ Андрій Слюсар.

Заради однієї кандидатки навіть призупиняли конкурс, аби дочекатися її 35-річчя, заявляє депутат Віктор Чумак. Мова йде про працівницю ГПУ Ольгу Варченко. Член антикорупційного комітету називає її ймовірним переможцем конкурсу. Ще один фаворит, на його думку, Олексій Горащенков, який зараз працює в АП.

Експерти Реанімаційного пакету реформ вважають, що зараз Кабмін та Верховна Рада мають, як мінімум, відкликати членів без юридичної освіти з комісії. Однак, зважаючи на проміжні результати конкурсу, припускають, що його треба буде починати спочатку.