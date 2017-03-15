Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України

Реджеп Ердоган, чинний президент Туреччини, робить усе, аби узурпувати владу. І це вам не намагання Порошенка… Ні, цілком збалансовані і продумані дії, які, ймовірніше за все, таки приведуть його до бажаної мети.
Спочатку Ердоган блискавично подолав спробу військового перевороту. Варто згадати, що до заколотів у Ердогана особлива антипатія. Адже у 1980 та у 1997 роках через це у нього повністю руйнувалася політична кар'єра. І йому доводилось фактично починати усе спочатку.
Відповідно, заколот у ніч з 15 на 16 липня у 2016 році було подавлено швидко і жорстоко. Ще півроку після цього Туреччину лихоманило від гучних затримань: близько 50 тисяч осіб заарештовано впродовж першого місяця після перевороту. Загалом так чи інакше відсторонено від різного роду діяльності 110 тисяч жителів країни, більше 28 тисяч політиків звільнені. Навіть вчені, які підтримували політичних суперників Ердогана, постраждали. Чинний президент Туреччини вигнав з університетів близько 4 тисяч викладачів. Так само постраждали і турецькі ЗМІ.
Зараз Реджеп не поступається традиційним бажанням. Розмірено і впевнено він крокує до тотальної диктатури. І тепер, насправді, йому лишився тільки один крок – більшість на референдумі 16 квітня. Тоді турки голосуватимуть за поправки до Конституції, які настільки хитро прописані, що дають повну свободу дій Реджепу Таїпу Ердогану.
Фактично, якщо жителі сонячної країни таки проголосують за, то Ердоган зосередить у своїх руках контроль над трьома гілками влади у країні. Туреччина з парламентсько-президентської перетвориться на президентську.
Що змінюють нові поправки в Конституції Туреччини:
Єдина проблема цього референдуму в тому, що за усіма останніми опитуваннями, населення Туреччини розділилось фактично порівну. І чи буде вирішальний 1% на стороні Ердогана, чи навпаки – нікому невідомо.
Але саме через це політичний істеблішмент Туреччини так активно почав їздити у Європу. Адже треба загітувати турецький електорат, який виїхав свого часу в ЄС, і вельми гарно ставиться до чинного президента. А Євросоюз, в свою чергу, не підтримав дій Ердогана. Адже це зовсім не по-європейськи – встановлювати диктатуру. От і маємо конфлікти між Туреччиною і Німеччиною, Австрією, Нідерландами, Данією…
І ось ми підходимо до головного питання: а який зиск чи навпаки від цього українцям?
Маємо два варіанти розвитку подій у випадку, якщо ЄС та Туреччина так і не дійдуть примирення, а Єврокомісія не відновить фінансування євроінтеграції країни сонця.
Наразі маємо таку картину: Ердоган офіційно не визнає Крим російським, і забороняє кораблям з півострова швартуватися у турецьких портах, і приймати, відповідно, їхні товари. Але при цьому псує стосунки із європейським країнами, до яких так тягнеться Україна, і налагоджує із Росією, військовим агресором нашої Батьківщини.
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