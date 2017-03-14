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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Як скульптури з хліба лікують алергію дівчинки

12:11, сьогодні 61 Читать новость на русском
Пікачу з тостів
Пікачу з тостів / www.today.com

Батько Адам Перрі щоранку готує для своєї дочки Скарлет кумедні скульптури з хліба, щоб вона менше боялась харчової алергії.

Про це пише Today.

Після декількох госпіталізацій дівчинка боїться їсти нові продукти, через що вона змушена кожного ранку їсти лише тости з білого хліба.

Для того, щоб урізноманітнити подачу сніданку для Скарлет, її тато – барабанщик рок-гурту Bloodhound Gang, щоразу готує з хліба веселі скульптури. Кусочки тостів він фігурно вирізає і склеює кленовим сиропом.

Такий підхід батька до проблеми дівчинки дає свої результати – Скарлет щоразу менше перестає боятись їжі та починає пробувати продукти, якій їй не шкідливі.

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Теги: LifeStyle Курйози
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