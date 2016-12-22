Як сніговики лякали Обаму у Білому домі: з'явилися фото

Чинний президент США Барак Обама нещодавно зізнався, що панічно боїться сніговиків. Відтак, у Білому домі вирішили це використати та розіграти американського лідера.

Про це на своїй сторінці в Instagram написав офіційний фотограф Білого дому Піт Соуза.

За його словами, у Трояндовому саду стояли чотири сніговики, але робітники їх вирішили підсунути ближче до Овального кабінету, де зазвичай працює Барак Обама.

Проте сніговики виявилися надто важкими та їх було не так легко підняти.

"Та одного ранку перед тим, як президент прийшов в кабінет, дехто з працівників – не скажу, хто – нарешті перетяг усіх сніговиків, щоб кожен із них зазирав в окреме вікно", – зазначив фотограф.

Зауважимо, що після цього жарту в офіційному Instagram Білого дому з'явилося фото сніговика, який дивиться на президента, із підписом: "Хочеш зліпити сніговика"?

Читайте також: Обама з сім'єю "запалили" ялинку у Вашингтоні та заспівали відому різдвяну пісню