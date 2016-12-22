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Телеканал новин 24 Як сніговики лякали Обаму у Білому домі: з'явилися фото
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як сніговики лякали Обаму у Білому домі: з'явилися фото

11:55, сьогодні 3531 Читать новость на русском
Схоже, Барак знайшов собі друга
Схоже, Барак знайшов собі друга / Піт Соуза

Чинний президент США Барак Обама нещодавно зізнався, що панічно боїться сніговиків. Відтак, у Білому домі вирішили це використати та розіграти американського лідера.

Про це на своїй сторінці в Instagram написав офіційний фотограф Білого дому Піт Соуза.

За його словами, у Трояндовому саду стояли чотири сніговики, але робітники їх вирішили підсунути ближче до Овального кабінету, де зазвичай працює Барак Обама.

Сніговики, Обама, Білий дім

Проте сніговики виявилися надто важкими та їх було не так легко підняти.

"Та одного ранку перед тим, як президент прийшов в кабінет, дехто з працівників – не скажу, хто – нарешті перетяг усіх сніговиків, щоб кожен із них зазирав в окреме вікно", – зазначив фотограф.

Зауважимо, що після цього жарту в офіційному Instagram Білого дому з'явилося фото сніговика, який дивиться на президента, із підписом: "Хочеш зліпити сніговика"?

Читайте також: Обама з сім'єю "запалили" ялинку у Вашингтоні та заспівали відому різдвяну пісню

Теги: США Барак Обама LifeStyle Курйози Новорічні свята відпочинок
Джерело: 24 Канал
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