Як Соболєв переконував депутатів не голосувати за неоднозначну кандидатуру на посаду аудитора НАБУ
Сьогодні у Верховній Раді депутати намагалися проголосувати за призначення аудитора НАБУ. Та жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.
Блок Петра Порошенка та "Народний фронт" намагалися провести на цю посаду Найджела Брауна.
Однак проти його посади виступили активісти та голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради.
Саме останній з трибуни парламенту і звернувся до нардепів з проханням не голосувати за доволі неоднозначну кандидатуру Найджела Брауна.
Є кілька людей в цій країні, які бояться, що вони будуть наступними до кого прийде спецназ НАБУ. Але ви до чого? Для чого вам брати в цьому участь,
– заявив Єгор Соболєв.
В підсумку депутати провалили це голосування. Але не підтримали і кандидатури Роберта Сторча, який раніше займався аудитом американських правоохоронців з ФБР та Інтерполу.
Нагадаємо, 16 березня відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради, під час якого кандидатуру Найджела Брауна внесли на роль аудитора НАБУ.
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