Як Соболєв переконував депутатів не голосувати за неоднозначну кандидатуру на посаду аудитора НАБУ

Сьогодні у Верховній Раді депутати намагалися проголосувати за призначення аудитора НАБУ. Та жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.

Блок Петра Порошенка та "Народний фронт" намагалися провести на цю посаду Найджела Брауна.

Однак проти його посади виступили активісти та голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради.

Саме останній з трибуни парламенту і звернувся до нардепів з проханням не голосувати за доволі неоднозначну кандидатуру Найджела Брауна.

Є кілька людей в цій країні, які бояться, що вони будуть наступними до кого прийде спецназ НАБУ. Але ви до чого? Для чого вам брати в цьому участь,

– заявив Єгор Соболєв.

В підсумку депутати провалили це голосування. Але не підтримали і кандидатури Роберта Сторча, який раніше займався аудитом американських правоохоронців з ФБР та Інтерполу.