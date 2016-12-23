Як сотні людей прийшли в зоопарк привітати горилу з ювілеєм
11:57, сьогодні 137 Читать новость на русском
У США сотні людей з піснями й подарунками прийшли в зоопарк привітати з ювілеєм горилу.
Тварину звуть Коло, їй виповнилося 60. Живе вона в зоопарку міста Колумбус в американському штаті Огайо.
Сьогодні клітку горили прикрасили, туди принесли святкові торти.
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Аби привітати старожила особисто, відвідувачі зоопарку вишикувалися в чергу.
Коло – найстарша горила у Сполучених Штатах. У неї – троє дітей і майже два десятки онуків. А також є правнуки і праправнуки.
Нещодавно тварині зробили операцію – видалили пухлину, але лікарі запевняють – житиме ще довго.
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Джерело: 24 Канал
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