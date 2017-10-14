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Як спекти фітнес-хліб вдома: простий рецепт

20:04, сьогодні 75 Читать новость на русском
Рецепт фітнес-хлібу
Рецепт фітнес-хлібу / unsplash

Якщо ви збираєтесь худнути або дотримуватись правильного харчування, то з раціону доведеться прибрати звичний хліб. Борошно проходить процес рафінування, а це призводить до того, що виріб з неї швидко перетравлюється і перетворюється в цукор. Звідси і набір ваги, але не всі види хліба однаково шкідливі для фігури.

Одним з найголовніших трендів в правильному харчуванні вважається фітнес-хліб. Це здорова альтернатива улюбленому батону. В одному шматочку фітнес-хлібу міститься в два рази більше клітковини і всього одна третина цукру в порівнянні з його головним конкурентом – білим хлібом.

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Проте смакові характеристики такого хліба не зовсім відповідають прийнятим стандартам. Він не м'який і не хрусткий, має щільну консистенцію і нагадує домашній хліб. Також в ньому досить чітко відчуваються горіхові нотки.

Як приготувати фітнес-хліб

Інгредієнти:
2 столові ложки гречаної муки
100 г пшеничних висівок
100 г подрібненого мигдалю
100 г насіння льону
15 г розпушувача
1 чайна ложка морської солі
5 яєчних білків
300 г йогурту
2 столові ложки насіння соняшнику

Рецепт фітнес-хліба
Рецепт фітнес-хліба

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 180°C. В чашу блендера насипте гречане борошно, пшеничні висівки, мелений мигдаль, насіння льону, розпушувач і морську сіль. Перемішуйте сухі інгредієнти близько 1-2 хвилин. Можете перемішувати й руками, але це займе трохи більше часу.

2. Додайте до суміші яєчні білки і йогурт. Збивайте масу 2-3 хвилини до утворення однорідного тіста.

3. Викладіть тісто на форму, попередньо постеливши на дно пергаментний папір. Прикрасьте верхівку насінням. Запікайте хліб 50-60 хвилин при температурі 180°C.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти
Джерело: Мarieclaire
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