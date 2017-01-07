Як справитися з переїданням: прості поради

Фахівці радять не відкладати на потім відновлення нормального харчування, а приступити відразу після різдвяних свят.

За словами дієтологів, за півгодини перед ситою вечерею, з’їжте столову ложку клітковини, рясно запивши водою (500 мл). Це покращить травлення, пише Сosmo.com.ua.

Воду слід пити маленькими ковтками. Це допоможе швидше вивести токсини.

Експерти рекомендують не відмовлятися від низькокалорійних продуктів – креветок, перепелиних яєць, овочів, зелені.

Неприємну тяжкість в шлунку прибирає розвантажувальний день на гречаної каші. Однак каша має бути без масла, молока, тільки на воді.

Більше гуляй на свіжому повітрі. Це допоможе підтримувати метаболізм у нормі.

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