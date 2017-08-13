Як старі перевірені кадри Януковича повертаються у владу

Цінні кадри епохи Януковича не довго сиділи в запічку. Подивіться, кого днями призначили керівником транспортного департаменту Київської міської держадміністрації.

Це – Сергій Симонов. За минулої влади він був правою рукою так званого "лісника Януковича". Нагадаю, що "лісник Януковича" – це Віктор Сівець, який за попереднього президента очолював Державне агентство лісових ресурсів і нещадно грабував українську лісову галузь. А Симонов при Сівці невтомно працював керівником державного підприємства "Укрлісконсалтинг" – корумпованої структури, через яку з державних лісництв і викачувалися сотні мільйонів.

Робилося це так: державні лісгоспи змушували продавати деревину на експорт тільки через "Укрлісконсалтинг", при чому за заниженою ціною. А за кордоном фірми Віктора Сівця збували її вже за світовими цінами. Різниця йшла в кишеню цьому ліснику Януковича та його оточенню. Збитки тільки від оборудок на деревині офіційно оцінюються в майже мільярд гривень.

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Віктор Сівець в часи Януковича обкрадав лісову галузь не тільки на експорті дерева. Всі закупівлі, які робили лісгоспи: пального, техніки, запчастин, проводилися тільки через підконтрольні йому фірми. При чому, крадіжки в лісовій галузі за Віктора Сівця дійшли навіть до дрібниць. Після мого розслідування в 2011 році спалахнув так званий "портретний скандал".

Мені вдалося з’ясувати, що підлеглі Віктора Сівця змусили триста державних лісгоспів купити портрети президента Віктора Януковича в підконтрольної їм канцелярської фірми. Ну, нікуди лісництвам було гроші витратити, хіба що на портрети улюбленого "Баті".

Як виявилося, портрети Януковича закуповувалися, по-перше, за завищеною втричі ціною. А по-друге, найцікавіше те, що їх закуповували надміру: по 50 – 70 портретів на одне лісництво. Ну, щоб більше грошей вимити з лісгоспів. Один директор лісництва тоді поскаржився мені: "Куди я повішу 70 портретів Януковича, якщо у мене на весь лісгосп лише двадцять кімнат? В туалет хіба що, там ще Янукович не висить".

Тільки на портретах Януковича Віктору Сівцю з підлеглими вдалося заробити 15 мільйонів гривень за старим курсом.

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Але стався Майдан, і Генпрокуратура таки порушила пачку кримінальних проваджень стосовно Віктора Сівця та його оточення і за портретну справу, і щодо оборудок "Укрлісконсалтингу" з деревиною. Через що він втік до Росії.

Наразі замість того, щоб сісти на лаву підсудних, поплічник Януковича сів в крісло начальника транспортного департаменту КМДА. Ну тепер можна бути спокійним і за київський громадський транспорт. Так само, як і за ремонт доріг, і за будівництво мостів, і за паркування. Столична галузь з мільярдними оборотами в "надійних" руках.