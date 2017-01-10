Як стати "героєм ДНР" чи отримати медаль "за взяття Львова" за 500 рублів

Тепер необов’язково їхати на окупований Донбас та вливатися в лави бойовиків, щоб отримати медаль так званої "Новоросії". Тепер, щоб стати орденоносцем, та навіть "героєм ДНР", достатньо мати підключення до інтернету та трохи рублів.

Так, щоб отримати "героя ДНР", достатньо 719 рублів (близько 290 гривень). Таку "нагороду", до слова, має Йосиф Кобзон. І покійний бойовик Арсен Павлов по кличці "Моторола".

Георгіївський хрест можна купити ще дешевше – 629 рублів (252 гривені).

За 539 рублів (216 гривень) можна отримати медаль за оборону Одеси, чи взяття Києва або Львова на вибір.

Є серед медалей і пам’яті одного з лідерів бойовиків Олексія Мозгового. Одного з найвідоміших ватажків терористів на Донбасі жорстоко вбили "свої ж". 23 травня машину, в якій їхав бойовик, зрешетили кулями. Знешкодили терориста, начебто через відмову підпорядковуватись Москві. Тоді ховали Мозгового з почестями на окупованій Луганщині, щоправда, жоден з представників самопроголошеної влади на похорон не з’явився. "Не посміли", – казали "рядові" терористи.