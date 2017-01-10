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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Як стати "героєм ДНР" чи отримати медаль "за взяття Львова" за 500 рублів

23:45, 9 січня 553 Читать новость на русском
Хто хоче за компанію з Кобзоном і терористом
Хто хоче за компанію з Кобзоном і терористом "Моторолою" стати "героєм ДНР"

Тепер необов’язково їхати на окупований Донбас та вливатися в лави бойовиків, щоб отримати медаль так званої "Новоросії". Тепер, щоб стати орденоносцем, та навіть "героєм ДНР", достатньо мати підключення до інтернету та трохи рублів.

Так, щоб отримати "героя ДНР", достатньо 719 рублів (близько 290 гривень). Таку "нагороду", до слова, має Йосиф Кобзон. І покійний бойовик Арсен Павлов по кличці "Моторола".

Георгіївський хрест можна купити ще дешевше – 629 рублів (252 гривені).

За 539 рублів (216 гривень) можна отримати медаль за оборону Одеси, чи взяття Києва або Львова на вибір.

Є серед медалей і пам’яті одного з лідерів бойовиків Олексія Мозгового. Одного з найвідоміших ватажків терористів на Донбасі жорстоко вбили "свої ж". 23 травня машину, в якій їхав бойовик, зрешетили кулями. Знешкодили терориста, начебто через відмову підпорядковуватись Москві. Тоді ховали Мозгового з почестями на окупованій Луганщині, щоправда, жоден з представників самопроголошеної влади на похорон не з’явився. "Не посміли", – казали "рядові" терористи.

Теги: Новини Росії Україна Війна на Донбасі Новини Донецька Курйози
Джерело: 24 Канал
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