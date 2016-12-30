Як створюють новорічні іграшки в унікальній майстерні

Українські майстри-склодуви роблять витончений новорічний декор, який потім прикрашає не лише вітчизняні, але й заморські і навіть заокеанські ялинки.

Спочатку майстри створюють заготівки для майбутніх новорічних прикрас. Розігрівають скляну трубку над газовим пальником, температура якого сягає 1 тисячі градусів.

За зміну майстер може видути до 200 кульок. Складність цієї роботи полягає в тому, що треба набрати в легені повітря рівно стільки, скільки потрібно для створення кульки необхідного діаметру.

Наступний крок для заготовки – її посріблення. Виконується воно за допомогою ємності з реактивами та ванної з гарячою водою.

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Фінальний етап – це художнє оформлення. У цьому цеху працюються професійні художники. За день вони можуть розмалювати до сотні ялинкових прикрас.



Такі іграшки вже готові прикрашати новорічні ялинки. Ціна однієї новорічної прикраси стартує від 50-ти гривень. Близько 90 % ялинкових іграшок зараз йдуть на експорт до Німеччини, Бельгії, Франції, Великобританії та США. І лише 10 % залишаються прикрашати ялинки в Україні.