Як світові лідери відреагували на результати виборів у Нідерландах

У Нідерландах ультраправим силам не вдалося перемогти на виборах. Більшість місць у парламенті здобули ліберали з партії прем'єра Марка Рютте. Світові лідери одразу відреагували на новину. Зокрема, Ангела Меркель зазначила, що це був хороший день для демократії.

Свої привітання Марку Рютте висловили лідери інших країн ЄС. Президент Франції Франсуа Олланд результати виборів назвав "перемогою над екстремізмом", а фаворит французьких президентських перегонів Еммануель Макрон заявив, що "прогресисти набирають обертів". Своєю чергою, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в офіційному листі Рютте написав: "Результати виборів надихнуть багатьох".

З боку Росії пролунали доволі стримані коментарі. У Кремлі якраз "ставили" на перемогу євроскептиків з Партії Свободи на чолі з Гертом Вілдерсом.

Наразі під стінами нідерландського парламенту перемогу Рютте святкують активісти. Вони тримають плакати з написами “Дякую, Голландія” і “Голландія обрала надію, а не ненависть”.

Тепер для Нідерландів є надія. Люди обрали партії, які можуть нас об’єднати і знайти рішення проблем. Але також надія є і для Франції та Німеччини, де цьогоріч також пройдуть вибори,

– повідомила учасниця акції Аннеке Коойманс.

Експерти попередили, що у Нідерландах почнеться затяжний процес створення коаліції, який може тривати кілька місяців. Це тому, що партія Рютте отримала у парламенті всього 30 місць зі 150. Тож тепер їй доведеться об'єднатися з іншими партіями, щоб сформувати уряд.

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