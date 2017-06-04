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Як світові лідери відреагували на теракт у Лондоні

10:12, сьогодні 221 Читать новость на русском
Місце теракту у Лондоні
Місце теракту у Лондоні / Getty Images

Слова підтримки постраждалим та засудження тероризму висловили лідери багатьох країн світу після терористичної атаки у Лондоні.

Після того, як терористи здійснили наїзд на пішоходів на Лондонському мосту та вчинили різанину на ринку Боро, внаслідок чого загинуло шестеро осіб, та ще 48 потрапили до лікарень, світові лідери гостро засудили такий напад.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що Сполучені Штати готові буль-чим допомогти Лондону.

Президент Франції теж висловив слова співчуття.

"Перед обличчям цієї нової трагедії, Франція більше, ніж будь-коли, на стороні Англії. Мої думки направлені до жертв і їх близьких", – йдеться в заяві Макрона.

До слова, серед жертв нападу виявилося двоє громадян Франції.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав цю атаку жахливою.

Президент Литви даля Грібаускайте заявила, що "Лондонський дух сильніший за страх".

Україна теж висловила співчуття жертвам теракту у Лондоні.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.

Теги: Теракт Лондон Теракт у Лондоні Великобританія Тероризм Дональд Трамп Петро Порошенко Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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