Як світові лідери відреагували на теракт у Лондоні

Слова підтримки постраждалим та засудження тероризму висловили лідери багатьох країн світу після терористичної атаки у Лондоні.

Після того, як терористи здійснили наїзд на пішоходів на Лондонському мосту та вчинили різанину на ринку Боро, внаслідок чого загинуло шестеро осіб, та ще 48 потрапили до лікарень, світові лідери гостро засудили такий напад.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що Сполучені Штати готові буль-чим допомогти Лондону.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Президент Франції теж висловив слова співчуття.

"Перед обличчям цієї нової трагедії, Франція більше, ніж будь-коли, на стороні Англії. Мої думки направлені до жертв і їх близьких", – йдеться в заяві Макрона.

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 червня 2017 р.

До слова, серед жертв нападу виявилося двоє громадян Франції.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав цю атаку жахливою.

Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 3 червня 2017 р.

Президент Литви даля Грібаускайте заявила, що "Лондонський дух сильніший за страх".

London spirit - stronger than fear. Lithuania stands together with the people of the #UK. #LondonBridge #Boroughmarket — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 4 червня 2017 р.

Україна теж висловила співчуття жертвам теракту у Лондоні.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 червня 2017 р.

Strongly condemn horrendous attack in London. We stand together with the people of UK in the fight against terrorism #LondonBridge — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 червня 2017 р.